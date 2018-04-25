新聞自由指數 台灣第42亞洲最佳

2018-04-25 12:42 中央社 巴黎25日專電



無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，台灣位列第42名，較去年進步3名，在亞洲國家中仍是最佳。

總部位於法國巴黎的無國界記者組織（RSF）評比180個國家，今天公布年度新聞自由指數排名指出，排在第176名的中國箝制新聞自由的現象每況愈下，有些亞洲國家也開始仿效，但「第70名的香港、第42名的台灣各自進步3個名次，以不同的方式抵抗中國愈來愈強的影響力」。

今年新聞自由指數前10名為挪威、瑞典、荷蘭、芬蘭、瑞士、牙買加、比利時、紐西蘭、丹麥、哥斯大黎加。

新聞自由評價最差的國家是北韓，接著是厄利垂亞、土庫曼、敘利亞、中國、越南。

美國總統川普（Donald Trump）就任一年多，今年美國排名比去年退步2名，為第45名；日本為第67名，比去年進步5名；新加坡排在第151名，沒有變動。

值得注意的是，南韓從去年第63名竄升20個名次，來到第43名，緊排在台灣之後，無國界記者組織歸因於新任總統文在寅帶來的「新鮮空氣」。