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七歲童罹骨癌截肢 勇敢喊話「再見腫瘤！你失敗了」

2018-04-24 16:31聯合新聞網 綜合報導

艾爾德里爾開心地向左小腿道別，笑稱「再見腫瘤！你失敗了」。圖／取自《伯明罕郵報》
艾爾德里爾開心地向左小腿道別，笑稱「再見腫瘤！你失敗了」。圖／取自《伯明罕郵報》
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英國史丹佛郡（Staffordshire）一名年僅7歲的女童艾爾德里德（Amelia Eldred）被診斷出罹患骨癌，經過兩次化療後病情仍未好轉，醫師為避免癌細胞擴散只好對女童左腿進行截肢手術。女童並未被坎坷的命運打敗，她樂觀面對病情，開心的說「再見腫瘤！你失敗了」，醫師透過手術保留女童小腿後半部，如此一來女童未來能更靈活的運用義肢，完成她跳舞的夢想。

根據《伯明罕郵報》報導，7歲的艾爾德里德在去年8月發現大腿腫脹，痛到無法走路，起初醫師以為只是血管破裂，誰知道進一步檢查後發現女童罹患骨癌，並有一顆長達10公分的惡性腫瘤。

經過兩次化療的療程，腫瘤依然未見縮小，醫師不得已只好決定將艾爾德里德的左腿截肢。女童母親蜜雪兒（Michelle）表示雖然痛心，但為了保住女兒性命也只能同意。

不過年僅7歲的艾爾德里德面對癌症的態度十分成熟，她非常樂觀、堅強且勇敢。醫生透過旋轉矯形術（Rotationplasty），先切除艾爾德里德的左腿，並將小腿的下半部保留下來，再旋轉180度當成替代關節與大腿根部縫合，好讓這位活潑的女孩往後能更靈活運用義肢，進而完成繼續跳舞的夢想。

手術結束後艾爾德里德開心地揮著左小腿道別「再見腫瘤！你失敗了」，她並不因為截肢而感到自卑，她驕傲的回應他人的好奇眼光「我沒有什麼不同」。蜜雪兒表示艾爾德里德是一個很活潑的孩子，她熱愛各種戶外活動，並夢想有一天能回到舞台上表演。

如今手術已過三個月，艾爾德里德經過日復一日的復健與休養，目前已重回最愛的舞台表演跳舞，她還立志參加當地的體操俱樂部，夢想有朝一日能登上奧林匹克運動會的舞台上一展身手。

手術結束後艾爾德里爾經過三個月的復健，目前已重回最愛的舞台上跳舞。圖／取自《伯明...
手術結束後艾爾德里爾經過三個月的復健，目前已重回最愛的舞台上跳舞。圖／取自《伯明罕郵報》
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