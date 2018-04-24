親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

誰說日本廟會不「擾民」？傳統一樣戰現代

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他悲從中來

誰說日本廟會不「擾民」？傳統一樣槓現代

2018-04-24 09:32聯合新聞網 轉角24小時

分享

不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

夏綠蒂公主探視弟弟 王室招牌揮手萌翻了

2018-04-24 08:54

英國威廉王子妻子凱特第3胎 小王子報到

2018-04-24 00:17

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

影／日租屋公司推「影子男友」 保障獨居女子安全

2018-04-23 18:10

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39

百年排華歷史 溫哥華市長道歉

2018-04-23 13:46

影／印度政府修重法 性侵12歲以下兒童可判死刑

2018-04-23 13:28

因為一顆蘋果 女乘客通關遭罰萬元

2018-04-23 12:42

邀約沙灘散步談心 出軌丈夫為保險金海邊殺妻

2018-04-23 12:30

日本民宿業新法 恐趕跑Airbnb等業者

2018-04-23 12:22

網友：韓航應撤國旗標誌 野蠻千金有損國格

2018-04-23 10:25

和台灣一樣教改慘慘？菲律賓的「教育救國夢」

2018-04-23 09:30

影／北極雪原奇景！全球20人挑戰300公里狗拉雪橇長征

2018-04-23 08:25

塑膠污染危機有解？科學家意外製造出加速進食塑膠的突變酶

2018-04-18 08:57

不只影響健康 空氣差易引發犯罪

2018-04-16 11:10

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54
看更多

熱門文章

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

小女孩挖出6500萬年前化石 驚動考古團隊

2018-04-23 11:13

爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天

2018-04-22 16:44

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

川普為馬克宏首辦國宴…打破慣例！拒邀這兩種人

2018-04-23 12:00

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

加拿大車撞人增至10死15傷 凶嫌是大學生

2018-04-24 06:45

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

因為一顆蘋果 女乘客通關遭罰萬元

2018-04-23 12:42

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

一家蘋概股繼台積電後發布失望財測 費半指數再翻黑

2018-04-24 07:31

網友：韓航應撤國旗標誌 野蠻千金有損國格

2018-04-23 10:25

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

加拿大多倫多廂型車撞行人 死亡人數增至10人

2018-04-24 06:05

命運錯置！醫院疏失抱錯嬰 富家千金淪至孤兒院

2018-04-24 09:33

他伺機奪下槍手步槍 卻自認非英雄「純粹是自保」

2018-04-23 11:18

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

夏綠蒂公主探視弟弟 王室招牌揮手萌翻了

2018-04-24 08:54

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

邀約沙灘散步談心 出軌丈夫為保險金海邊殺妻

2018-04-23 12:30

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34

決戰天際線 全球掀摩天樓興建潮

2018-04-24 01:18

紐時記者爆料 比爾‧柯林頓大選後散播陰謀論謠言

2018-04-23 19:06

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39

川普背書也不管用？羅穆尼選參議員 輸掉黨提名戰

2018-04-23 16:43

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top