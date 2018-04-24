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加拿大車撞行人 動機和傷亡狀況不確定

2018-04-24 03:37中央社 蒙特婁23日綜合外電報導

加拿大警方說，多倫多（Toronto）市中心今天有一輛廂型車衝撞並輾壓行人，造成至多10人受傷。

多倫多警方推文說：「最新消息，受傷程度不詳，可能有8─10名行人遭車輛撞擊。」

稍後的推文說：「現在要證實遭到撞擊人數及他們的傷勢，為時過早。」

推文表示，警方接獲報案趕赴事發地點的時間是下午1時27分；但未說明，這起事故是否蓄意造成。

當地媒體報導，現場至少有4人喪生，肇事車輛已逃逸。

多倫多加拿大
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