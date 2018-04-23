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威廉王子新生兒 全名究竟是什麼

2018-04-23 23:14中央社 倫敦23日專電

英國劍橋公爵、威廉王子的妻子凱特今天產下第3個孩子，也是英國王室第5順位繼承人。新生男嬰的名字尚未公布，但他的姓氏應該會是威廉王子的封號「劍橋」（Cambridge）。

凱特今天早晨接近6時被送入西倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）的林多院區（Lindo Wing）。這裡也是她與威廉頭兩個孩子－長子喬治王子和長女夏綠蒂公主的出生地。

肯辛頓宮在下午1時過後不久發布聲明，宣布凱特在上午11時1分產子，小王子重8磅7盎司（約3827克），名字尚未公布。

凱特第一胎喬治王子產程10個半小時，第二胎夏綠蒂公主在她入院2小時34分後就宣布誕生，生第三胎的時間又比夏綠蒂公主長了一些。

當年夏綠蒂公主出生後，喬治王子曾到醫院去探望他妹妹，這次小王子誕生，喬治和夏綠蒂也有可能到醫院去探望弟弟，但端看凱特何時出院，若她很快返家，喬治和夏綠蒂可能就不會到醫院探視，不過威廉王子全程都陪在凱特身邊。

英國女王伊麗莎白二世有4個孩子，但未來可能繼承王位的威廉王子，有機會成為英國王室超過120年來，首次有3個孩子的英國國王。因為伊麗莎白二世的父親喬治六世只有她和妹妹瑪格麗特兩個女兒，伊麗莎白二世的長子查爾斯親王也只有威廉和哈利兩個兒子。

英國王室女性成員的繼承順位原本排在兄弟之後，但在2013年修法後，終結「男性優先」繼承權，新生的小王子繼承順位因此是第5位，排在祖父威爾斯親王、父親威廉王子，以及哥哥喬治王子、姊姊夏綠蒂公主之後，擠下叔叔哈利王子。

然而，身為王室家族的老三，不見得沒有機會登上王位。漢諾威王朝的威廉四世就是喬治三世和夏洛特王后的第三個兒子，他在二哥過世後、接下大哥喬治四世的王位，在64歲登基，於1830年至1837年在位。

有關新生兒的名字，目前賭盤看好艾伯特（Albert）、亞瑟（Arthur）、菲德烈（Frederick）、詹姆斯（James）以及和曾祖父菲立普親王同名的菲立普（Philip）。但姓氏呢？

根據英國王室網站的解釋，在1917年之前，英國王室成員根本沒有姓氏，只有房舍和王朝的名字。王朝的名字在王位由家族內敵對支系繼承時會改變（例如蘭開斯特王朝的亨利四世、都鐸王朝的亨利七世等），又或是王位傳給女性繼承人後也會改變（例如安茹王朝的亨利二世等）。

1917年，喬治五世基於第一次世界大戰時的反德情結，決定不再使用有德國血統的「哥達」，下詔改用皇家城堡「溫莎」（Windsor）作為姓氏與王朝名字。

不過，英國女王伊麗莎白二世登基後在1960年決定，為了區分她和丈夫菲立普親王的特定分支，規定後代的姓氏為「蒙巴頓-溫莎」（Mountbatten-Windsor），加了菲立普親王的姓氏蒙巴頓。

在這之後，雖然王室成員平時都尊稱「殿下」（HRH），一但需要姓氏時，就會冠上「蒙巴頓-溫莎」，第一次出現在官方文件上，是在1973年、英女王大女兒安妮公主的結婚證書。

不過這項規定並無法律效力，也有王室成員使用封號為姓氏。像是威廉王子和哈利王子在軍隊服役時，就使用父親封號「威爾斯」（Wales）作為姓氏。

威廉王子長子喬治王子2017年上小學時，官方文件上把威廉王子的封號「劍橋」填進姓氏欄，預料他的弟弟未來也將採用「劍橋」作為姓氏。（編輯：郭中翰）

英國威廉王子王室
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