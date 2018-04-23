影／日租屋公司推「影子男友」 保障獨居女子安全

2018-04-23 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



一個人在外居住，人身安全總是最讓人擔憂，尤其是女性朋友，因此在外租屋安全也成了首要考量；日本租屋公司Leopalace21就看準這一點，推出女性專屬的安全方案，提供「窗簾上的男人」(Man On the Curtain)系統，打造「家裡有男人」的假象，藉此嚇跑意圖不良的人士。

女性獨自出外打拼，如果有室友或另一半，出入也較令人安心，但根據統計，日本民眾多半不喜歡與他人同居，東京獨居女性人數更是位居世界之冠，高達140萬人，也容易成為不法之徒的下手目標。多數日本獨居女性都曾表示，很擔心深夜回家被色狼跟蹤，或被宵小趁入睡或家裡沒人時闖空門。租屋公司Leopalace21為此特別推出了「窗簾上的男人」(Man On the Curtain)系統，希望能藉此吸引單身女性前來租屋。

這個系統錄下真人在布幕前彈吉他、舉重、打掃和拳擊等12種動作，每款可持續30分鐘，透過投影機投射到窗簾上。使用者只要將手機連上投影機，就可透過專屬APP來控制；啟動後從外頭觀望，彷彿家裡已經有個「他」在等妳回家，讓不少試用的住戶深感訝異。

官方網站上還特別強調，為了達到更好的「嚇阻」效果，建議可以搭配白色窗簾、透明玻璃，並把家裡關全黑，會讓「男友」的投影更清晰。不過唯一漏洞就是系統沒有發聲功能，所以若近距離偷窺或偷聽，仍有可能被人發現是假象。

這款被網友暱稱是「影子男友」的系統，目前還在測試階段，但已經引爆話題，更有不少網友向Leopalace21喊話，希望他們能把「窗簾上的男人」商品化，讓其他不是住在Leopalace21旗下公寓的女性，也能享用「影子男友」的服務。

不過也有網友吐槽，說Leopalace21把系統這樣公開，就失去原本要騙過不肖人士的目的了；也有人感慨這是「最孤獨的發明」。