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影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39聯合新聞網 綜合報導

印度航空一架載有240名乘客的班機，於1.5萬呎的高空遇到亂流，劇烈搖晃導致其中...
印度航空一架載有240名乘客的班機，於1.5萬呎的高空遇到亂流，劇烈搖晃導致其中一個窗戶掉落，嚇壞機上乘客。圖截自獨立報
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美國西南航空（Southwest Airlines）上周才發生飛機發動機爆炸，導致一名旅客被吸出窗外而身亡的事故，沒想到，事發不到一天，印度航空（Air India）也發生了窗戶脫落的意外，將機上乘客嚇得驚慌失措。

根據英國《獨立報》的報導，印度當地時間19日下午，印度航空一架由西北部的阿姆利則（Amritsar）飛往德里（Delhi）的波音787客機，起飛後在約莫1.5萬呎處的高空遇到亂流，引起機上超過240位乘客一陣騷動。當時，旅客頭頂上方的氧氣罩也因情況緊急而落下，增添機艙內的緊張氣氛。

更讓乘客驚慌的是，在這長達15分鐘的亂流之中，其中一個座位旁的窗戶因為劇烈搖晃而落下，嚇壞坐在窗邊的女乘客，機上其他旅客見狀也忍不住驚聲尖叫，甚至還有人被嚇哭。機上的空服員連忙將掉下來的內窗裝回去，同時安撫窗戶旁驚魂未定的女乘客。

這波強烈的氣流最後造成3名乘客送醫，其中一位男子因為未繫好安全帶，頭部不慎撞上置物櫃，另外2名傷者則都是輕傷。幸運的是，該架飛機的外窗並未破裂，機艙內的壓力也未失衡，沒有造成更嚴重的意外。而印度民航局（DGCA）和航空事故調查局（AAIB）目前也針對此事件展開調查，以釐清意外發生原因。

民航局空服員
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