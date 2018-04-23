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她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39聯合新聞網 文／遠見提供

圖擷自facebook
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上天也許不公平，祂讓一些甫出生的孩子，就必須提前面對人生的磨難，你可以悲觀、也能選擇自怨自艾，但唯有抱著樂觀的笑容與希望，才是真正快樂和幸福的生活方式。

住在美國的傑森斯圖爾特（Jason Stewart）與阿德里安娜斯圖爾特（Adrianne Stewart）夫妻，日前領養了一位來自菲律賓（Philippines）的3歲女孩瑪麗亞（Maria），她出生時就因為先天疾病沒有手和腿，因而被親生父母遺棄。夫妻倆從特殊護理孤兒院獲得瑪麗亞的消息後，就決定要領養、照顧她，期望能讓她有更好的人生。

斯圖爾特夫婦把這段故事放到網路上，並成立了以「Stewart Family」為名的Facebook粉絲專頁Youtube頻道，紀錄她們一家人的成長過程，感動和溫馨的畫面不僅觸動無數人，也令人敬佩夫妻倆極大的決心、勇氣和愛意。

圖擷自cbs news
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斯圖爾特夫妻倆有自己親生的兩個女兒，2014年時，他們已經認養了一個菲律賓孤兒，而在去年，他們決定讓家庭再次擴張，變成一個擁有一家6口的祥和家庭。

一開始，他們並沒有設定一定要領養特殊身障的孩童，但當他們看到9個月大的瑪麗亞照片時，就決定收養她──照片中的她雖然沒有四肢，但那樂天開朗的笑容，和其他同樣健康的孩子相比，她更顯得可愛且美麗。

夫婦倆就是因為這張照片愛上了瑪麗亞

瑪麗亞出生6個月時，就被送到專門照顧孤兒的特殊領養中心當中，醫學健康檢查報告特別註明「沒有肢體，但她有著開朗笑容。」

一般來說，這樣的特殊身障孩子本來就很少人會領養，除了不方便照顧，還得教導她懂事以後可能會面臨的歧視，無論身、心、靈，都需要比一般孩子更全方位的照顧。

試想，當親身父母都沒辦法接受這樣的孩子時，又是什麼樣偉大的節操，才使得養父母倆願意接納，幫助女孩寫下更多往後的人生篇章？

「當我們找到我們的女兒瑪麗亞的時候，我們不認為我們有資格或我們已經準備足夠了，特別是照顧一個孩子出生沒有胳膊和腿的孩子。但我們知道，我們可以愛她，愛她是最重要的。」

在決定好領養之後，他們花了將近一年的準備時間，用以完成各式的文件申請，並且在最後飛往菲律賓，準備迎接家庭的新成員，「當時我非常緊張、期待，當真正見到面的那一刻，著實令人感動。」

斯圖爾特太太說，「我會希望她的人生能持續走的更遠，她現在已經2歲了，漸漸懂得如何活用她上半身的肌肉，她可以滾動、可以下樓梯，甚至已經可以用嘴咬起畫筆來塗鴉，在聽音樂時，還會輕輕地用身體打節拍，十分可愛。」

夫妻倆分享女兒的故事，獲得了大量網友正面的回饋，甚至還有一對準備墮胎的夫妻，在看到瑪麗亞的故事後決定考慮把孩子生下來，因為他們的孩子在產前健康檢查時，就發現孩子有著跟瑪麗亞類似的症狀。

也曾經有人問她們，「為什麼不在美國領養孩子？要特別遠渡重洋到海外領養？」斯圖爾特太太語氣堅定地表示，「世界上有許多孩子需要家的溫暖，而他們從哪裡來都不重要。」

在過去一年的相處下，媽媽發現「她給我們的永遠比我們給她的還多，她充滿了陽光和喜悅，而且她一直顛覆我們對她的想像！也許妳認為瑪麗亞不能勝任的技巧，她都靠著她小小的身軀與意志力辦到了。」

她說，這肯定有一段學習過程，而全家人正努力慢慢過渡到她正在學習的那個世界，充滿愛心的斯圖爾特夫妻還說，「瑪麗亞有一個好歸屬，但也讓我們擔心，世界上還有許許多多無家可歸的孩子。全世界的孩子們都需要一個家，他們都很寶貴，而且值得被愛。」

她強調，「瑪麗亞讓我們每個人都更好，她教會我們在小事上尋找快樂，不要因為我們沒有的事而感到悲傷或失望，也不會把我們所擁有的事情當作理所當然。最重要的，她讓我們相信自己比想像的更有能力。」

瑪麗亞目前每個月正持續接受特殊身障治療和語言治療，並在一個混有特殊孩子與非特殊孩子的學前班受教育，藉由這些互動，能幫助她更快學習與成長。

圖擷自facebook
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（作者／魯皓平 本文出自2018.3.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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