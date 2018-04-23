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韓航2野蠻千金 被老爸撤職

2018-04-23 00:54聯合報 編譯李京倫／報導

趙顯玟15日在仁川機場為潑水事件低頭道歉。 （路透）
趙顯玟15日在仁川機場為潑水事件低頭道歉。 （路透）
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南韓最大航空公司大韓航空廿二日宣布，韓航董事長兼執行長趙亮鎬決定，撤除兩個女兒趙顯娥和趙顯玟的所有職務。兩姊妹先後爆出濫用職權橫行霸道爭議，重創韓航形象。

趙亮鎬說：「我讓韓國民眾與韓航員工為我家人的事而困擾，為此我誠摯道歉。」他的次女、韓航資深副總裁趙顯玟被指上月在開會時不滿一名廣告公司經理的應答，竟拿水杯潑對方，目前警方正在調查這宗被韓媒稱為「潑水門」事件。

趙顯玟的姊姊、時任韓航副社長的趙顯娥二○一四年為了一包堅果沒有裝在盤子裡呈上，在韓航班機上對空服員和座艙長發飆，並下令飛機折返而吃上官司，最後獲判緩刑。「堅果門」醜聞後她沉寂一段時日，上月被任命為韓航旗下飯店KAL Hotel Network總裁。

趙顯娥2014年12月為「堅果門」道歉。 （美聯社）
趙顯娥2014年12月為「堅果門」道歉。 （美聯社）
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趙亮鎬說，身為韓航董事長和兩姊妹的父親，他對女兒的「不成熟行為」感到非常難過，「一切都是我的錯，我向大家道歉」。

趙亮鎬還說，兩個女兒將立即辭去所有職務，韓航將任命專業人士、KAL Hotel Network執行長石泰秀任韓航副董事長。韓聯社說，此舉有助韓航這家族企業注入活水。

「潑水門」事件發生後，許多韓航員工對趙家成員接二連三傳出醜聞影響公司形象非常不滿，有員工向檢方檢舉趙亮鎬的妻子和三名子女利用韓航飛機偷運奢侈品入境，涉嫌逃稅，調查人員廿一日已赴趙家搜索。韓航員工也向媒體爆料，稱趙亮鎬廿日、廿一日為他的首爾辦公室加裝隔音設備，可能是為了防止辱罵員工時被他人聽到。

大韓航空空服員首爾

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