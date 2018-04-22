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兩千金霸道惹議 韓航會長道歉宣布撤職

2018-04-22 23:16中央社 首爾22日綜合外電報導

大韓航空公司（Korean Air）會長趙亮鎬今天為兩個女兒的「不成熟」行為向社會道歉，表示這兩位先後引發「堅果門」和「潑水門」爭議的千金都將立即辭卸在韓航擔任的要職。

法新社報導，趙亮鎬的次女趙顯旼在韓航擔任行銷主管，因為被控在商務會議上對一名男子的臉部潑水，已遭警方立案調查是否觸犯襲擊罪。

她的姐姐趙顯娥4年前搭乘韓航班機時，因空服員直接拿一包夏威夷豆給她，而非倒在碟子裡，勃然大怒把座艙長趕下飛機，登上國際媒體頭條，這起事件被戲稱為「堅果門」。

趙亮鎬今天發布聲明說：「身為韓航會長，以及作為父親，我對女兒的不成熟行為覺得很抱歉。一切都是我的錯誤和罪過。我向大家道歉。」

他又說，他兩個女兒將立即卸下公司內所有職務，而公司將在董事會加強管理下「揭開新頁」。

南韓警方上週表示，他們已根據出席會議人士的證詞，對趙顯旼展開正式調查。

34歲的趙顯旼在「潑水門」事件後發出電子郵件，為了自己的行為向一起工作的「每個人」道歉，但她否認曾對任何人的臉潑水。

在2014年的「堅果門」事件中，時任韓航副社長的趙顯娥搭上由紐約飛返首爾的班機時，因堅果大發脾氣，強迫兩位空服員下跪求饒，最後並將座艙長趕下機。

南韓企業界豪門家族態度傲慢，惡劣言行常登上媒體，「堅果門」事件是富二代最不光彩的案例。趙顯娥一度因此案入獄，但後來重返職場，今年3月到韓航旗下飯店擔任高級主管。

空服員南韓首爾

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