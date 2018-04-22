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菲酷熱指數升高 民眾旅遊應留意

2018-04-22 21:21中央社 馬尼拉22日專電

想到菲律賓旅遊的民眾注意了，菲律賓氣象局報告，菲國乾季已經開始，數個地方的酷熱指數（Heat Index）最近超過攝氏41度，應提防熱衰竭甚至中暑

菲律賓氣象局今天公布數據，菲國14個地方的酷熱指數超過了41度，以甲美地省（Cavite）桑格里角（Sangley Point）的47.7度為最高。

根據氣象網站介紹，酷熱指數是將空氣溫度和相對濕度代入數學公式，以顯示體感溫度的指標，也就是人體實際感受到的熱度。

菲律賓氣象局把攝氏41度到54度的酷熱指數列為「危險級」，在這一層級之下，民眾「極可能」發生熱性痙攣、熱衰竭，如果持續在大太陽底下活動，甚至可能中暑。

除了桑格里角之外，被菲律賓氣象局列為「危險級」的地方還包括：西明多羅島（Occidental Mindoro）聖荷西市（San Jose）、北蘇瑞高省（Surigao DelNorte）蘇瑞高市（Surigao）、龐加辛南省（Pangasinan）達古班市（Dagupan）、巴拉旺省（Palawan）庫約島（Cuyo）及北伊羅科斯省（IlocosNorte）佬沃市（Laoag）。

明多羅島、北蘇瑞高省、龐加辛南省、巴拉旺省和北伊羅科斯省，都是菲國著名觀光景點的所在省分。

菲律賓氣象局的酷熱指數層級由低至高分別為：留意、極度留意、危險以及極度危險。

直到27日以前，菲國多處都會處於「極度留意級」（Extreme Caution），酷熱指數介於攝氏32度至41度之間，意即「可能」發生熱性痙攣、熱衰竭，持續在大太陽底下活動可導致中暑。

菲律賓一年分為乾季與濕季，氣象局10日已宣布乾季來臨，也就是外界認知的暑季，建議民眾儘量留在室內，穿輕鬆及淡色服裝，多喝水以及少量多餐。

菲律賓氣象局中暑

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