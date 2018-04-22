網傳性愛影片…陪睡官員籌經費？ 伊拉克女候選人棄選

2018-04-22 14:53 世界日報 編譯中心／綜合21日電



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伊拉克國會議員女候選人賈西姆（Intidhar Ahmed Jassim），近日捲入性愛醜聞，網路上流傳一段色情影片，女主角不論外貌或是聲音，都和她非常相似。網友指控，賈西姆為了籌措選舉資金，不惜與高官上床。雖然賈西姆嚴正否認，但隔天仍宣布退出選舉。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在長達三分鐘的影片中，男主角看似知名官員，女主角則和賈西姆相似度極高，還能從兩人的對話得知，賈西姆是為了要籌措選舉資金，才甘願和對方做愛。

影片傳出後，賈西姆極力否認片中的女主角是她，更稱這是有心人士的抹黑和誹謗，「有人相信為了詆毀我的聲譽所捏造的影片，我真的很痛心。大家都知道我的家庭，我的丈夫，我是國家的女兒，請不要聽信謠言。」

不過就在出面澄清後不久，賈西姆閃電宣布退選，但她仍強調自己絕非為了權力和金錢競選，「我只想當個純粹的伊拉克女人，為國家無私奉獻」。

報導指出，賈西姆擁有經濟學與管理學博士學位，也在當地名校任大學教授，目前賈西姆真正的退選原因仍不得而知，而根據伊拉克憲法規定，329名國會議員中至少有四分之一必須是女性，國會選舉定於5月12日舉行。