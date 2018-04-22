坂本龍馬迷有福了 高知紀念館重新開幕

2018-04-22 11:35 中央社 日本高知22日專電



日本幕府晚期維新志士坂本龍馬的故鄉高知縣，昨天舉行「志國高知幕末維新博」活動第二波開幕典禮。坂本龍馬紀念館在擴建後重新開幕，吸引眾多龍馬迷前來。

高知縣去年3月起舉辦「志國高知幕末維新博」第一波活動。今天起的相關活動是第二波，坂本龍馬紀念館擴建後重新開幕是這波活動的亮點。紀念明治維新150週年，今年日本許多地方都舉辦活動。

在開幕典禮上，高知縣知事尾崎正直致詞表示，龍馬在150年前主張日本應成為自由人權的國家、走向世界的通商國家，高知縣希望透過幕府晚期維新運動，讓更多人感受到龍馬與先賢打造新國家的歷史。

龍馬紀念館的開幕儀式上，請來穿戴盔甲戰袍的鐵砲隊以火繩槍擊出祝賀砲。隨後，當年推動明治維新的薩摩（鹿兒島縣）、長州（山口縣）、土佐（高知縣）、肥前（佐賀縣）等四藩的縣知事齊聚，還變裝宣傳觀光。扮演龍馬的尾崎說，盼四縣合力宣傳。

尾崎這次特別邀請對龍馬有研究並撰寫「現代龍馬何處尋」一書的中央社社長張瑞昌參加「志國高知幕末維新博」第二波開幕典禮。

張瑞昌表示，龍馬促成關鍵的薩長同盟、合力推動倒幕、成立海援隊，以及草擬影響維新政府體制的「船中八策」，享年33歲的龍馬（1835-1867年）宛如火樹銀花般的燦爛一生，迄今仍為世人津津樂道。龍馬是日本人心中最受歡迎的幕末英雄，台灣也有很多龍馬粉絲，甚至組團四處追尋龍馬足跡。

龍馬紀念館館長高松清之對中央社表示，除了日本已有近200個龍馬會，台灣、加拿大、泰國等也設有龍馬會，就如同龍馬喜愛廣結善緣，盼擴建後的龍馬紀念館能吸引更多人前來。

龍馬紀念館收藏的資料已逾1000件，可望吸引世界各地的龍馬迷前來。新館有三間展覽室，包括最早到美國的日本人約翰萬次郎（中濱萬次郎）相關資料的常設展室與特展室。

特展首波以「遺留在土佐的龍馬之志」為主題，包括展示17封龍馬親筆信，其中可看到龍馬為國盡心盡力的熱情，打造「新國家」的大志。

另外，本館設有影音、插圖等體驗型展場，以及與龍馬同時代的重要人物約130人的照片展。