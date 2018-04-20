影／國會禮杖遭流氓當眾搶走 奈國議員全傻眼

2018-04-20 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



奈及利亞上議院18日上演一齣鬧劇，早上會議進行期間，3名男子突然闖入議事廳叫囂，還和議會保全起衝突，不少議員抬頭查看，想弄清楚究竟發生何事，沒想到其中1人快速走向主席台，一把偷走代表國會權力的禮杖，而且3人還成功逃離國會，駕車揚長而去，大膽行徑讓在場議員全部看傻眼。

國會禮杖是奈及利亞重要的立法象徵，如果沒有它，議會主席不能召開會議，各項立法也無法過關，因此這次事件令議會怒不可遏，發言人薩比（Abdullahi Sabi）發出聲明，直言這些人是「流氓」（hoodlum），犯下可恥的叛國罪，而他也將幕後主使指向遭停職90天的阿齊格（Omo-Agege）議員，認為是他放任暴徒進來偷走禮杖。

由於這些流氓駕駛的黑色SUV，疑似和阿齊格的座車相同，警方將他帶回偵訊，不過做完筆錄後又放他離開；阿齊格的律師表示，他並沒有遭到警方逮捕，而是配合調查，而他也和這些滋事分子毫無瓜葛。