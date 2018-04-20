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國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

影／國會禮杖遭流氓當眾搶走 奈國議員全傻眼

2018-04-20 17:28聯合報 記者陳祐元╱即時報導

奈及利亞上議院18日上演一齣鬧劇，早上會議進行期間，3名男子突然闖入議事廳叫囂，還和議會保全起衝突，不少議員抬頭查看，想弄清楚究竟發生何事，沒想到其中1人快速走向主席台，一把偷走代表國會權力的禮杖，而且3人還成功逃離國會，駕車揚長而去，大膽行徑讓在場議員全部看傻眼。

國會禮杖是奈及利亞重要的立法象徵，如果沒有它，議會主席不能召開會議，各項立法也無法過關，因此這次事件令議會怒不可遏，發言人薩比（Abdullahi Sabi）發出聲明，直言這些人是「流氓」（hoodlum），犯下可恥的叛國罪，而他也將幕後主使指向遭停職90天的阿齊格（Omo-Agege）議員，認為是他放任暴徒進來偷走禮杖。

由於這些流氓駕駛的黑色SUV，疑似和阿齊格的座車相同，警方將他帶回偵訊，不過做完筆錄後又放他離開；阿齊格的律師表示，他並沒有遭到警方逮捕，而是配合調查，而他也和這些滋事分子毫無瓜葛。

上議院要求執法單位在24小時內找回禮杖，並暫時以備用禮杖代替，繼續開會進程，宣誓他們不會屈服於暴力的決心，下議院也派代表前來關切，表示會給予一切幫助。根據當地媒體報導，奈國警方19日在首都阿布加城市紀念碑附近，找到了遺失的禮杖，目前已經交回國會，而相關單位仍會持續追查，將這些闖入國會的滋事分子繩之以法。

奈國上議院重要的禮杖18日遭人當眾搶走，台下議員全部傻住。翻攝NurPhoto
奈國上議院重要的禮杖18日遭人當眾搶走，台下議員全部傻住。翻攝NurPhoto
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奈及利亞保全

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