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噁！這些私宰雞做「米血糕」 你敢吃嗎

民眾違法公開跳舞 伊朗高官受牽連被捕

2018-04-19 22:47中央社 德黑蘭19日綜合外電報導

伊朗東北聖城麥什赫德的年輕男女，17日違法在公共場合跳舞的影片出現在網路上後，這座聖城的文化及伊斯蘭教令部部長今天遭到逮捕。

法新社報導，伊朗司法部門的米桑線上（MizanOnline）網站報導：「麥什赫德（Mashad）文化及伊斯蘭教令部（Ministry of Culture and IslamicGuidance）部長因傷風敗俗及藐視法律而被逮捕。」

伊朗施行的伊斯蘭律法禁止民眾於公眾場合跳舞。

這段在社群網路上轉發的影片顯示，年輕男女在購物中心跳舞，還有歌手為眾多聽眾獻唱。

伊斯蘭伊朗

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