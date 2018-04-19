英當局建議遊客 赴中國避免去菜市場

2018-04-19 22:28 中央社 倫敦19日專電



為了禽流感防疫，英國公共衛生局（PHE）建議遊客赴中國旅遊時，應該避免去「濕濕的」傳統菜市場，減少和禽鳥接觸的機會，以免把病毒帶回英國。

外國遊客到中國旅遊，總是喜歡探訪地方特色、了解當地人民真實生活，而有活禽宰殺的當地傳統市場，當然值得一探。然而，PHE報告指出，江蘇省一名68歲女性今年1月確診感染禽流感H7N4，是全球首例，而她曾有禽鳥接觸史。

報告指出，英國民眾在英國境內感染H7N4的機率相當低，因為英國境內並沒有已知的動物感染源。英國民眾赴中國旅遊時感染禽流感的機率同樣相當低，但是如果遊客接觸禽鳥，機率就會相對提高。

因此，英國旅遊健康中心17日針對赴中國和其他有禽流感疫情國家的英國旅客提出9項建議：

一、避免靠近或直接接觸活禽。

二、避免造訪活禽市場（包括「濕濕的」菜市場）以及家禽養殖場。

三、避免接觸被動物排泄物污染的地面。

四、避免碰觸未經處理的動物羽毛及動物、禽鳥廢棄物。

五、不要吃及處理未煮熟或生的家禽、雞蛋或鴨子食品。

六、不要碰觸已死或瀕死的鳥類。

七、不要帶任何家禽製品回英國。

八、保持良好個人衛生習慣，定期用肥皂洗手。

九、使用含酒精的手部消毒產品。

根據官方統計，每年大約有60萬名英國人搭乘11小時飛機，遠赴中國旅遊。