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尋找外星生命 NASA系外行星探測器升空

2018-04-19 08:40中央社 佛州坦帕18日綜合外電報導

NASA系外行星探測器升空。美聯社
NASA系外行星探測器升空。美聯社
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美國國家航空暨太空總署（NASA）今天發射一枚系外行星探測器，這枚探測器是為了尋找太陽系之外、如同地球一般可能存在生命的行星跡象，擴增人類對太陽系外行星的探索。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署轉播員說：「3、2、1、發射！」

這枚造價3億3700萬美元（約新台幣99億元）的凌日系外行星巡天衛星（TESS）今天下午6時51分（台灣時間早上6時51分），由美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空。

太空太陽系火箭

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