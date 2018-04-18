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女記者漫畫諷刺涉印度教徒性侵案 遭威脅生命

2018-04-18 23:29中央社 新德里18日專電

女記者瓦德菈穆（Swathi Vadlamudi）在社群媒體分享自己繪製的諷刺漫...
女記者瓦德菈穆（Swathi Vadlamudi）在社群媒體分享自己繪製的諷刺漫畫。
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印度南部一名女記者近日在社交媒體分享她針對克什米爾8歲女童等遭性侵案，繪製諷刺右翼激進印度教徒的漫畫，結果遭人恐嚇且威脅生命安全，引起人權組織關切。

在「印度人報」（The Hindu）泰倫加納省（Telangana）海得拉巴（Hyderabad）分社工作的女記者瓦德菈穆（Swathi Vadlamu）10日在臉書和推特分享自己繪製的諷刺漫畫，遭激進份子指控她「反印度教」，透過Whatspp等即時通訊軟體恐嚇、威脅她的生命安全。

瓦德菈穆繪製的漫畫，虛構印度教神明和羅摩（Ram）和妻子悉多（Sita）的對話；悉多告訴羅摩說，「還好我是被魔王羅波那（Ravana）綁架，而不是被你（羅摩）的追隨者綁架。」

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，海得拉巴警方在接獲印度教組織領袖投訴後，今天根據印度刑法有關透過蓄意或惡意行為意圖侮辱宗教信仰的法條，立案調查瓦德菈穆。

對警方上述舉動，泰倫加納省在職記者聯盟（Telangana Union of Working Journalists）主席那拉雅納（Allam Narayana）表示，這侵犯了記者的言論自由，要求警方立刻撤銷此案。

查摩與克什米爾省卡索亞市（Kathua）一名8歲穆斯林女童1月被監禁在寺廟遭8名男子性侵謀殺，但當地激進印度教徒卻以宗教理由聲稱8名男子冤枉，煽動民眾示威，要求釋放被捕嫌犯。

此外，一名主張印度教至上的印度人民黨（BJP）籍北方省議員被控在北方省烏納奧縣（Unnao）性侵少女，同為BJP的總理莫迪和北方省執政的BJP政治領袖卻對此保持沈默，警方案發之初也消極作為，引發各界批評。

印度各地民眾最近上街抗議，對政府處理上述兩起涉及印度教徒的性侵案態度表達不滿，瓦德菈穆的漫畫諷刺右翼激進印度教徒意味十足。

根據印度人權組織「印度人權保衛者警訊」（Human Rights Defenders's Alert-India，HDRA）向瓦德菈穆了解整起事件後，寄給印度國家人權委員會（National Human Rights Commission）的公開信內容，對瓦德菈穆遭人恐嚇、威脅她的生命安全表達嚴重關切。

HDRA在信中說，瓦德菈穆告訴HDRA，這些恐嚇與威脅確實讓她感到恐懼。

HDRA在信中敦促印度國家人權委員會應立刻、獨立、徹底、透明、有效及公正地調查瓦德菈穆所遭受的恐嚇事件，立即對恐嚇者採取法律行動，且命令警方馬上撤銷對瓦德菈穆的立案調查，確保瓦德菈穆獲得道歉和賠償。

印度教恐嚇

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