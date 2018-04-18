2度改頭換面 法國男子成功移植第3張臉

2018-04-18 16:46 中央社 倫敦17日綜合外電報導



法國男子阿蒙因罹患疾病，臉先天會長出肥大腫瘤。8年前他動手術移植新臉，卻因排斥組織壞死，得2度接受移植。如今他成功「改頭換面」，是史上第一位擁有過3張臉的人。圖擷自 Express 英國快報（4/17） 分享 facebook 法國男子阿蒙因罹患疾病，臉先天會長出肥大腫瘤。8年前他動手術移植新臉，卻因排斥組織壞死，得2度接受移植。如今他成功「改頭換面」，是史上第一位擁有過3張臉的人。

英國「快報」（Express）報導，阿蒙（JeromeHamon）出生就罹有神經纖維瘤第一型，這種疾病源自基因突變，會引發臉部長出肥大腫瘤及其他相關併發症。

巴黎喬治龐畢度醫院（Georges PompidouHospital）醫師藍提葉里（Laurent Lantieri）2010年為阿蒙移植第一張全新的臉，當時阿蒙30多歲。

但2015年阿蒙生病，當時的醫師開藥給他，結果影響了他為臉部移植服用抗排斥藥物的藥效。去年11月，阿蒙的臉部組織開始壞死，藍提葉里只能將它們移除。

今年1月出現了第2張臉的捐贈者，藍提葉里和團隊因此對阿蒙進行第2次臉部移植手術。

阿蒙第一張臉來自一名60歲的捐贈者，第2張臉年齡則少了數十歲。他自己今天在法國電視上開玩笑說：「我今年43歲，捐贈者22歲，所以我年輕了20歲。」

其他醫師盛讚醫療團隊的努力，並說這項技術也可用來幫助幾乎別無選擇的重症患者。

藍提葉里說，他和團隊很快將在醫療期刊上發表研究發現。