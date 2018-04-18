影／「女王最後的柯基」離世 曾和007拍片

2018-04-18 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



英國女王伊麗莎白二世（ QueenElizabeth II）最後一隻純種柯基犬威洛（Willow）「高齡」近15歲，15日在溫莎城堡被安樂死，女王相當傷心。

英國每日郵報報導，威洛罹患癌症相關疾病，因此92歲的女王不希望愛犬再受折磨。威洛離世後，也結束了女王和柯基之間超過80載的輝煌歷史。

女王18歲生日時喜獲柯基犬蘇珊（Susan）當作生日禮物，威洛是蘇珊的第14代後裔。不過英國王室的柯基犬傳統其實始於1933年，當時女王的父親喬治六世將柯基犬肚基（Dookie）帶回王室。

女王2012年為倫敦奧運拍攝短片時，威洛和另一隻已逝柯基犬荷莉（Holly）曾和飾演007電影中詹姆士龐德（James Bond）的英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）一同入鏡。

知情人士透露，女王失去威洛後「深受打擊」，威洛已成為她的忠心夥伴，陪伴她搬遷四個王室住所。

白金漢宮消息人士表示：「這幾年來女王為每隻柯基犬哀悼，但她對於威洛的離世格外難過。可能是因為威洛是女王與父母的最後連結，也是一路陪伴她少女時期的夥伴。這就像一個時代的結束。」

不過女王還有兩隻柯基犬混臘腸犬的「臘基犬」（dorgis），分別叫作火神（Vulcan）和凱蒂（Candy）；女王去年也收養一隻柯基犬惠斯普（Whisper）。

一名英國大臣表示，威洛象徵貫穿女王一生的重要夥伴，從她少女時期到現在90多歲高齡，這麼多年她不斷繁殖養育柯基，因此最後一隻柯基離開頗具意義。

女王2015年便不再繁殖柯基犬，因她擔心年輕柯基犬在她腳邊跑時，可能讓她絆倒受傷，這也讓威洛成為女王身邊最後一隻純種柯基犬。據了解，威洛埋葬在溫莎城堡內，之後墓碑會刻上名字以及「女王的忠誠夥伴」字句。