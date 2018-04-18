遺囑揭露 馬可波羅不為人知的另一面

2018-04-18 02:00 中央社 羅馬17日綜合外電報導



馬可波羅700年前的遺囑羊皮紙複製品。 路透社 分享 facebook 公元1324年1月9日，威尼斯旅行家、商人兼作家馬可波羅（Marco Polo）準備進行他最後的旅程─前往他的來世。馬可波羅是一位敬畏上帝的基督徒，篤信來世存在。

路透社報導，當年70歲的馬可波羅召喚一名牧師前來威尼斯家中公證，以拉丁文把他的遺言記錄在一張羊皮上，這張羊皮長約67公分、寬27公分。

如今，學者與歷史學家針對馬可波羅遺囑進行3年研究，為世人提供有關馬可波羅一生的新領會。另外，一般認為馬可波羅到過中國，但有部分歷史學者質疑，馬可波羅遺囑也對這一史實提供更多的支持。

馬可波羅遺囑的保管者威尼斯國家圖書館（National Marciana Library, Venice），已共同出版一本大開本的書籍，其中包含近700年的馬可波羅遺囑羊皮紙複製品，複製品十分逼真，其中包括羊皮剪斷留下的痕跡，以及書寫時留下的墨漬。

這本書名為「我、馬可波羅、慾望與規律」（暫譯，I, Marco Polo, Desire and Order），主要是為收藏家、歷史迷和圖書館而出版。這本書由威尼斯國家圖書館和威尼斯出版商Scrinium共同出版。

根據遺囑，馬可波羅生前留下金錢給教會相關機構，免除他人龐大的欠債，並且釋放了他的契約僕人彼得（Peter），「上帝或許會赦免我的靈魂，免除所有的過失與罪惡。」

在20世紀末，一些歷史學家認為，馬可波羅從未到過中國，有關蒙古帝國的故事是他在黑海遇到的波斯商人口中聽來的。

多數歷史學家駁斥此一說法，威尼斯出版商Scrinium文化部門主管札納（Stefano Della Zana）指出，馬可波羅的僕人彼得是韃靼人，足以證明他到過中國。

進一步的證據則是馬可波羅身後的遺物，其中包括來自遠東的物件，例如昂貴的麝香。