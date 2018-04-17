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法博物館王后心臟失竊 小偷或為黃金來

2018-04-17 23:28中央社 巴黎17日專電

南特杜布瑞博物館遭竊的藏品中，一件裝有法國王后「不列塔尼的安妮」（Anne de...
南特杜布瑞博物館遭竊的藏品中，一件裝有法國王后「不列塔尼的安妮」（Anne de Bretagne）心臟的黃金聖物盒，價值無法估計。 圖擷自connexionfrance.com
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16世紀的法國王后「不列塔尼的安妮」對故鄉南特感情甚深，遺願死後把心臟留在家鄉。她的心臟裝在黃金聖物盒裡，由博物館收藏，但近日遭竊，館方擔心竊賊已把聖物盒熔了。

「法蘭西西部報」（Ouest France）報導，南特（Nantes）杜布瑞博物館（Musee Thomas Dobree）於14日凌晨遭竊，被偷的藏品中，最重要的是裝有法國王后「不列塔尼的安妮」（Anne de Bretagne, 1477-1514）心臟的黃金聖物盒，價值無法估計。

這個橢圓形聖物盒完成於1514年，高約15公分，頂端飾有一頂雕著王室象徵百合花的金冠，是當時的金工傑作。

聖物盒的外側刻有一些字樣，敘述這個「純金的小船裡，安息著一顆偉大的心」。

聖物盒的用途是為了盛裝不列塔尼的安妮的心臟。她的遺願是希望自己的心臟回到家鄉南特，不要隨身體一起下葬，她逝世時僅36歲。

不列塔尼的安妮先後嫁給國王查理八世（CharlesVIII）和路易十二世（Louis XII），是唯一兩度獲得法國王后頭銜的女性。

杜布瑞博物館收藏這個聖物盒已有130年之久，報導引述館長佩勒格航（Julie Pellegrin）表示，她擔心最糟的狀況是竊賊把聖物盒熔了做成金條，世人就永遠失去這件珍品。

值得一提的是，2002年，法國媒體人吉德（Thierry Guidet）寫了一本名為「心臟奇案」（Uneaffaire de coeur，暫譯）的刑偵小說，內容就是不列塔尼的安妮的聖物盒在耶誕節夜晚遭竊的故事。

LCI電視台訪問南特市長羅蘭（Johanna Rolland），她說，這件藏品不只是重要文化遺產，基於不列塔尼的安妮與南特歷史的關聯以及留下的痕跡，在情感上，對南特市民來說，這個聖物盒有特別重大的意義。

竊案發生在14日凌晨3時30分左右，博物館警鈴雖有啟動，卻未能嚇阻竊賊犯案。除了聖物盒外，失竊的藏品還有一座印度雕像和一套金幣，幾個櫥窗被破壞。

法國博物館遺產

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