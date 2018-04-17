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少年被汽車座椅夾死 死前遺言「告訴媽媽我愛她」

2018-04-17 16:13聯合新聞網 綜合報導

少年為拿在後車廂的網球裝備，不慎掉入座椅與車廂中的縫隙，慘遭座椅活活夾死。圖／取...
少年為拿在後車廂的網球裝備，不慎掉入座椅與車廂中的縫隙，慘遭座椅活活夾死。圖／取自《太陽報》
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美國俄亥俄州一名青少年凱爾（Kyle Jacob Plush）受困在休旅車內的座椅之間，他連續打了兩通求救電話，然而警方卻無法搜尋到他的確切位置，最後找到少年時他已因胸部重壓而窒息身亡。凱爾在通話中告訴911接線生，「如果我死了，告訴我媽媽我愛他」，此話讓人聽了更加心酸。

根據《太陽報》報導，凱爾在10日下午本要參加網球比賽，他坐在休旅車上從前座往後車廂拿取網球裝備時，不慎掉入座椅與車廂中間的縫隙內，座椅因不明原因往車廂擠壓，導致凱爾整個人被夾在座椅與車廂中動彈不得。凱爾在下午3點14分透過iPhone的siri打給911求助，說自己被卡在一輛金色本田Odyssey休旅車後座，車子就停在學校停車場，警方立即前往現場搜尋，但找遍停車場仍未找到有人受困。

911接線生試圖回撥電話，但卻轉入語音信箱。凱爾在3點35分撥了第二次求助電話，他告訴接線生「我可能沒有太多時間了，如果我死了，告訴我媽媽我愛她」。當天晚上凱爾的母親報警表示兒子失蹤，並透過手機應用程式找到凱爾的所在位置。警察與消防員於晚上9點到達案發現場，然而凱爾早已因胸部被重壓導致窒息身亡。

由於凱爾透過siri撥打求助電話，手機與他本人的位置有些遙遠，導致接線生聽不太清楚他的求救內容，因此並未提供給警方確切的位置訊息，使得巡邏警方只搜尋了校方主要停車場，而漏掉了另一個凱爾所在的附加停車場，導致這場悲劇的發生。

辛辛那提警長艾略特（Eliot Isaac）認為這是一起「可怕的悲劇」，他表示「此事絕對有人為錯誤，我們將釐清問題到底在哪裡」，當天的911接線生也已被停職處分。

本田汽車則表示該款2004年出產的Odyssey休旅車從未傳出類似座位問題，而該公司去年曾召回2011-2017年生產的Odyssey休旅車，因該車款第二排座位會出現前傾狀況，然而此狀況與本次意外並無關係。

凱爾死前告訴接線生「如果我死了，告訴我媽媽我愛她」，讓人更加鼻酸。圖／取自《太陽...
凱爾死前告訴接線生「如果我死了，告訴我媽媽我愛她」，讓人更加鼻酸。圖／取自《太陽報》
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