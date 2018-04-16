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MSD肺癌新藥臨床實驗顯示 免疫治療將成肺癌基本療法

2018-04-16 23:32經濟日報 記者任中原╱即時報導

默沙東製藥公司（MSD）肺癌新藥臨床實驗顯示，免疫治療可望成為多數肺癌患者的基本療法。

16日在芝加哥召開的美國癌症研究學會年會上，默沙東發表的大規模最終階段臨床實驗報告指出，該藥廠的檢查點抑制劑再配合免疫療法，能使肺癌中最常見的非鱗狀／非小型細胞癌（NSCLC）患者提高存活率。

臨床實驗顯示，在616位參與實驗者中，凡是接受檢查點抑制劑Keytruda及免疫療法的患者，死亡率比只接受化療者低51%　

默沙東指出，在進行肺癌化療時加入這種新藥，將能激發自體免疫系統攻擊腫瘤，使病人的存活能力提高。腫瘤科醫生普遍表示，這是近十年來治療癌症方面最大的進展之一。

目前一些新診斷出的肺癌患者如果發現腫瘤中PDL1蛋白質（能誘導巨噬細胞吞噬癌細胞）的成分高者，已經開始接受一種檢查點抑制劑；不過標準療法仍是以化療為主。

領導這項實驗的腫瘤科醫生甘迪表示，「現在這些臨床實驗數據顯示，這種結合式治療法將是未來第一線治療時的標準療法」。

MSD首席科學家波慕特表示，這項「毫不含糊」的實驗結果已經超過公司的預期；「是目前已知的最佳第一線療法」。

不過這種結合式療法仍與化療一樣會使病人體力減弱，甚至有危及生命的副作用。波慕特表示，是否使用這種療法主要由病人自己決定；但由於結合療法與既有療法明顯不同，他認為將使患者願意使用。

這項發現意味著未來大部分尚未接受治療的肺癌患者，將會接受免疫療法；問題在於病人是否應該接受化療作為第二療法。

波慕特表示，PDL1蛋白質含量較高的病人，通常對免疫療法的反應相當良好，可以放棄化療，尤其是體弱或高齡患者。

患者肺癌腫瘤

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