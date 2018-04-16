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菲律賓5歲連體嬰 需開刀盼援手

2018-04-16 15:24中央社 馬尼拉16日專電

菲國南部一名5歲女童因為「寄生性連體嬰」的情況而需要動手術，但他的父母因家境貧寒無力負擔昂貴費用，請求善心人協助。

菲律賓多家媒體最近報導，居住在納卯省（Davao）塔古姆市（Tagum）的艾雅莉絲．庫阿禮斯（Ayalisse Cuales），出生時有2顆頭腦、兩雙手和兩雙腳，是菲國第2例寄生性連體嬰。

她出生後第4天就進行了人生第一場手術，在脊椎安裝引流器引流腦脊髓液， 2015年間又做了2次手術，成功切除了一雙手和一雙腳。

醫師無法切除艾雅莉絲多出來的大腦，因為這將危及她的生命。

但是艾雅莉絲依然不良於行，必須靠輪椅代步，還需要再進行4場手術，矯正頸部、脊柱以及重建肛門，她在GMA電視新聞上說：「上帝，請幫幫我，希望等我長大也能像別人一樣走路。」

艾雅莉絲的父親費爾森．庫阿禮斯（FelsonCuales）向菲國媒體表示，全家已因前3場手術及後續療程而欠下大筆債務，希望善心人能伸出援手，「如果再不開刀，她就會癱瘓，最後變成植物人。」

寄生性連體嬰（parasitic conjoined twins）是指雙胞胎當中一個胚胎被另一個發育良好的胚胎所吸收，導致生出來的胎兒身上還寄生著另一個未能發育完全的身體部分。

雖然菲律賓總醫院的醫師也表示願意免費為艾雅莉絲動手術，但體檢及其他週邊開支依然龐大。

先前是海外菲勞、如今在塔古姆市賣榴槤的費爾森說，他從未質疑上帝，也不會因開口求助而感到丟臉，一心只希望艾雅莉絲能快點完成治療，過正常人的生活。

手術連體嬰菲律賓

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