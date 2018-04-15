盼前科「被遺忘」 英男告贏Google

2018-04-15 16:58 世界日報 編譯中心／綜合14日電



英男護「被遺忘權」，Google敗訴。 路透社 分享 facebook

英國一名男子以「被遺忘權」為由，將Google告上英國高等法院，要求從搜索引擎刪除他過往犯罪紀錄。法院13日宣判這名商人勝訴。外界咸信，此判決會掀起使用者要求Google刪資料的廣大迴響。

這名商人十年前因密謀截獲通訊罪，被判刑入獄六個月。他認為經過多年之後，案件跟他已再無關連，要求Google將其過往罪行的搜索結果從搜索引擎中刪去，當中包括媒體的相關報導，遭到Google拒絕。因此，商人將Google告上法庭，最終獲得勝訴。

但當地另有一宗類似案件，卻有不同判決結果。另一名男子在1990年末犯下偽造帳目罪，被判刑四年，同樣以「被遺忘權」為由，要求Google刪除紀錄，雙方鬧上法院，最後法官判定Google無須刪除。

造成兩者判決不同的差異在於，法院認為，前案的商人所犯罪行較輕，而且有悔意，加上其罪行未涉及「消費者或投資者」，只是侵犯第三方的隱私，Google必須刪除。而後案的男子，犯下的罪行更為嚴重，而且有繼續誤導公眾的嫌疑，Google無須刪除。

歐盟2014年起正式開始實行「被遺忘權」，此後，Google收到使用者要求刪除240萬條搜尋結果。人權組織開放權利運動（Open Rights Group）行政總監基洛克（Jim Killock）表示，「被遺忘權」僅適用於資料已不再與公眾利益相關，以及資料對當事人私生活的造成過大影響的時候。