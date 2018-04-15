親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊這樣說...

大陸沙塵來 鄭明典：把室外衣物先拿進來

盼前科「被遺忘」 英男告贏Google

2018-04-15 16:58世界日報 編譯中心／綜合14日電

英男護「被遺忘權」，Google敗訴。 路透社
英男護「被遺忘權」，Google敗訴。 路透社
分享

英國一名男子以「被遺忘權」為由，將Google告上英國高等法院，要求從搜索引擎刪除他過往犯罪紀錄。法院13日宣判這名商人勝訴。外界咸信，此判決會掀起使用者要求Google刪資料的廣大迴響。

這名商人十年前因密謀截獲通訊罪，被判刑入獄六個月。他認為經過多年之後，案件跟他已再無關連，要求Google將其過往罪行的搜索結果從搜索引擎中刪去，當中包括媒體的相關報導，遭到Google拒絕。因此，商人將Google告上法庭，最終獲得勝訴。

但當地另有一宗類似案件，卻有不同判決結果。另一名男子在1990年末犯下偽造帳目罪，被判刑四年，同樣以「被遺忘權」為由，要求Google刪除紀錄，雙方鬧上法院，最後法官判定Google無須刪除。

造成兩者判決不同的差異在於，法院認為，前案的商人所犯罪行較輕，而且有悔意，加上其罪行未涉及「消費者或投資者」，只是侵犯第三方的隱私，Google必須刪除。而後案的男子，犯下的罪行更為嚴重，而且有繼續誤導公眾的嫌疑，Google無須刪除。

歐盟2014年起正式開始實行「被遺忘權」，此後，Google收到使用者要求刪除240萬條搜尋結果。人權組織開放權利運動（Open Rights Group）行政總監基洛克（Jim Killock）表示，「被遺忘權」僅適用於資料已不再與公眾利益相關，以及資料對當事人私生活的造成過大影響的時候。

英國歐盟

相關新聞

拯救230孤兒象 大象保育家逝世

2018-04-15 16:50

史萊姆果凍清潔膠 變網紅新生財工具

2018-04-15 13:28

服務37年空中護士退休了 難忘曾救飛行員

2018-04-15 13:07

越南警方破獲詐騙集團 3台籍嫌犯被捕

2018-04-15 12:02

荷蘭展出自殺膠囊艙 有人好奇有人說蠢

2018-04-15 10:23

不只可拿來清潔鍵盤 史萊姆變年輕人生財工具

2018-04-14 14:05

電腦自動關機 首爾市政府強迫公務員下班

2018-04-12 15:15

精通第二外語關鍵？研究：雙語能力者擅長抑制母語

2018-04-10 13:07

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54
看更多

熱門文章

地中海2艘驅逐艦是幌子 美用瞞天過海計空襲敘利亞

2018-04-15 09:39

俄羅斯：美英法103枚飛彈襲敘利亞 71枚遭攔截

2018-04-14 18:40

台女在泰按摩遭性侵 27歲男嫌坦承犯案

2018-04-15 13:12

川普早就想打敘利亞 這三個人把他拖住

2018-04-14 23:08

要怪川普？ 美元走醉步 外匯交易員嘆這行飯難吃

2018-04-14 23:36

美國總統禁說的名句語錄 川普「任務完成」犯了大忌

2018-04-15 10:29

西方聯軍空襲敘利亞 各國反應一次看

2018-04-14 20:22

英國前三軍總司令：美英法網路恐將受到俄國嚴重攻擊

2018-04-14 23:25

川普真要打貿易戰？ 紐時：大陸領導層感到迷茫

2018-04-15 10:37

轟炸沒傷到俄軍 美精準算計

2018-04-14 23:42

敘利亞遭空襲 油金價急漲

2018-04-15 00:28

美國加州一分為三？ 公投提案已獲60萬人簽名

2018-04-14 21:03

敘國空防嚴密 開啟戰爭新時代

2018-04-14 23:55

三萬人遊行要安倍下台 前日相小泉：安倍三連任難

2018-04-14 22:00

敘俄稱攔截擊落多枚飛彈 美回嗆一枚都沒攔截到

2018-04-15 11:36

紐時：台灣取代香港！ 崛起成亞洲言論自由新堡壘

2018-04-15 12:22

雪梨宣布要拆成3個城市 學者看衰

2018-04-15 12:27

敘利亞軍方宣布 全面掌控東古塔區

2018-04-15 08:42

俄起草譴責空襲敘決議案 UN安理會未通過

2018-04-15 04:47

日男遊沖繩染麻疹 又搭新幹線回名古屋…

2018-04-15 14:14

特斯拉生產慢...怪過度自動化

2018-04-15 01:02

因為被告也沒出賣上司 川普特赦了他

2018-04-14 21:20

宋濤率團訪北韓 金正恩設宴款待

2018-04-15 11:05

川普早想動手 2個原因讓他延後用武

2018-04-14 23:46

梅伊、馬克宏首次出擊 美英法空襲行動總整理

2018-04-15 04:47

川普麻煩了？ 傳搜到律師柯恩與艷星律師通話錄音

2018-04-14 21:11

經費不斷超支 加州高鐵建設陷錢坑

2018-04-14 23:42

被綁失蹤4年 112奈及利亞女恐僅15人倖存

2018-04-15 13:43

敘利亞反抗軍：阿薩德不除 聯軍空襲只是鬧劇

2018-04-15 13:40

重談TPP讓美回鍋 澳洲：締約國沒興趣

2018-04-15 11:58

外資看後市 兩種可能

2018-04-15 00:30

美英法空襲敘利亞 川普：完美執行 任務完成

2018-04-14 23:39

星期人物／鷹派波頓不上戰場 卻最愛喊打

2018-04-14 23:53

矽谷富豪發起公投 想將加州「一分為三」

2018-04-15 13:53

馬利北部法國及聯合國基地遇襲 1死20餘傷

2018-04-15 08:36

美債殖利率…透露經濟隱憂

2018-04-15 01:02

日本海域發現稀土 專家：開採恐不易

2018-04-15 14:53

美英法聯手攻擊 敘利亞譴責野蠻侵略

2018-04-14 17:50

敘利亞遭空襲 阿塞德：更渴望反擊敵手

2018-04-14 20:56

法國警告：敘利亞若再越紅線 會有新空襲

2018-04-14 20:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top