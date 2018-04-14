印度朝野「絕食賽」前先吃粗飽…甘地有知他會哭

2018-04-14 10:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／綜合報導



印度國大黨多名高層幹部在絕食開始前大嚼鷹嘴豆、大啖印度煎餅。 圖／取自網路 分享 facebook

印度執政黨印度人民黨和反對黨國大黨最近上演了一場「絕食競賽」，互指對方應為法案卡關負責，但先絕食的國大黨被拍到在絕食開始前飽餐一頓，成為笑柄。

印度總理莫迪12日率領內閣部長及所屬執政黨印度人民黨國會議員絕食一天，抗議以國大黨為首的反對黨在國會兩院以退席、叫罵等方式「搗亂」，使議事數度中斷，以致在6日結束的國會預算會期中，多項法案未能過關。

一言不合 總理帶頭絕食

印度總理莫迪12日在絕食狀態下，在清奈市活動上發表演說。 （路透） 分享 facebook

人民黨發表聲明說：「為了凸顯國大黨不民主、挑撥離間並阻礙國家發展，莫迪總理將於12日發起為期一天的絕食。」據印度News18網站報導，包括印度人民黨主席沙阿、內政部長辛格在內的印度人民黨黨員都參與絕食。莫迪一邊絕食，一邊照跑公務行程，訪視東南部清奈市。

國大黨回應說，人民黨絕食完全是一場鬧劇，決議未能通過，人民黨也有責任。國大黨認為，政府不允許他們討論爭議問題，如銀行詐欺案、農民危機和全國統考考題洩露案，「政府白白浪費了國會中的250個小時，既然如此無能就該退休。現在總理不該坐下來絕食，而該退休」。

人民黨絕食一天 國大黨「回擊」絕食5小時

國大黨黨魁拉胡爾．甘地9日在新德里聖雄甘地墓帶頭絕食5小時。 （歐新社） 分享 facebook

人民黨的絕食行動是為了回擊國大黨的絕食。國大黨9日在黨魁拉胡爾．甘地領導下，在聖雄甘地墓附近舉行5小時絕食抗議。國大黨表示，這是為了抗議政府歧視印度最低階種姓「達利特人」。在一家法院的判決惹惱達利特人之後，印度幾個邦本月都發生暴動，至少造成十一人死亡。

五十步笑百步 兩黨互諷作秀

不過國大黨的抗議行為卻招致嘲笑，因為一張國大黨多名高層幹部在絕食開始前大嚼鷹嘴豆、大啖印度煎餅的照片在網上瘋傳，印度人民黨藉機嘲笑國大黨的絕食是個笑話。

為免重蹈覆轍，印度人民黨要求國會議員在絕食前夕不要在任何公共場合進食，以免被拍到。另據消息人士透露，12日新德里絕食活動場合周邊的零食攤販都被趕走。國大黨對印度人民黨的這一系列舉動同樣報以嘲諷，稱這種絕食無非是為了秀照片，根本在演戲。

英國衛報報導，在印度，絕食抗議是一項政治傳統，國父甘地就是代表之一；同時，4月也是印度教徒的齋戒期。每年三、四月和九、十月，他們都會齋戒，因此印度人民黨和國大黨上演絕食競賽並不稀奇。不過「在線印度」網站發文說，過去數月印度多地傳出民眾餓死事件，在這種情況下，朝野政黨還絕食互鬥，是對民眾的生死視而不見。