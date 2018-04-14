親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普轟炸敘利亞
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

印度朝野「絕食賽」前先吃粗飽…甘地有知他會哭

2018-04-14 10:00聯合報 編譯李京倫／綜合報導

印度國大黨多名高層幹部在絕食開始前大嚼鷹嘴豆、大啖印度煎餅。 圖／取自網路
印度國大黨多名高層幹部在絕食開始前大嚼鷹嘴豆、大啖印度煎餅。 圖／取自網路
分享

印度執政黨印度人民黨和反對黨國大黨最近上演了一場「絕食競賽」，互指對方應為法案卡關負責，但先絕食的國大黨被拍到在絕食開始前飽餐一頓，成為笑柄。

印度總理莫迪12日率領內閣部長及所屬執政黨印度人民黨國會議員絕食一天，抗議以國大黨為首的反對黨在國會兩院以退席、叫罵等方式「搗亂」，使議事數度中斷，以致在6日結束的國會預算會期中，多項法案未能過關。

一言不合 總理帶頭絕食

印度總理莫迪12日在絕食狀態下，在清奈市活動上發表演說。 （路透）
印度總理莫迪12日在絕食狀態下，在清奈市活動上發表演說。 （路透）
分享

人民黨發表聲明說：「為了凸顯國大黨不民主、挑撥離間並阻礙國家發展，莫迪總理將於12日發起為期一天的絕食。」據印度News18網站報導，包括印度人民黨主席沙阿、內政部長辛格在內的印度人民黨黨員都參與絕食。莫迪一邊絕食，一邊照跑公務行程，訪視東南部清奈市。

國大黨回應說，人民黨絕食完全是一場鬧劇，決議未能通過，人民黨也有責任。國大黨認為，政府不允許他們討論爭議問題，如銀行詐欺案、農民危機和全國統考考題洩露案，「政府白白浪費了國會中的250個小時，既然如此無能就該退休。現在總理不該坐下來絕食，而該退休」。

人民黨絕食一天 國大黨「回擊」絕食5小時

國大黨黨魁拉胡爾．甘地9日在新德里聖雄甘地墓帶頭絕食5小時。 （歐新社）
國大黨黨魁拉胡爾．甘地9日在新德里聖雄甘地墓帶頭絕食5小時。 （歐新社）
分享

人民黨的絕食行動是為了回擊國大黨的絕食。國大黨9日在黨魁拉胡爾．甘地領導下，在聖雄甘地墓附近舉行5小時絕食抗議。國大黨表示，這是為了抗議政府歧視印度最低階種姓「達利特人」。在一家法院的判決惹惱達利特人之後，印度幾個邦本月都發生暴動，至少造成十一人死亡。

五十步笑百步 兩黨互諷作秀

不過國大黨的抗議行為卻招致嘲笑，因為一張國大黨多名高層幹部在絕食開始前大嚼鷹嘴豆、大啖印度煎餅的照片在網上瘋傳，印度人民黨藉機嘲笑國大黨的絕食是個笑話。

為免重蹈覆轍，印度人民黨要求國會議員在絕食前夕不要在任何公共場合進食，以免被拍到。另據消息人士透露，12日新德里絕食活動場合周邊的零食攤販都被趕走。國大黨對印度人民黨的這一系列舉動同樣報以嘲諷，稱這種絕食無非是為了秀照片，根本在演戲。

英國衛報報導，在印度，絕食抗議是一項政治傳統，國父甘地就是代表之一；同時，4月也是印度教徒的齋戒期。每年三、四月和九、十月，他們都會齋戒，因此印度人民黨和國大黨上演絕食競賽並不稀奇。不過「在線印度」網站發文說，過去數月印度多地傳出民眾餓死事件，在這種情況下，朝野政黨還絕食互鬥，是對民眾的生死視而不見。

相關新聞

武士亮相！日本巨大機器人成真

2018-04-13 23:21

泰國宋干節 曼谷日夜潑水樂3天

2018-04-13 19:15

影／泰潑水節防範性騷擾 竟呼籲女性「穿著得體」

2018-04-13 17:44

美版「自助餐阿嬤」 婦人無償為街友做飯

2018-04-13 16:57

黃蓉翻成Lotus Huang 譯者郝玉青這麼說

2018-04-13 14:08

金庸射鵰三部曲 英譯本將分12年出版

2018-04-13 12:35

行星普查 太空總署16日發射Tess太空船

2018-04-13 11:48

懷孕女歌手拒絕粉絲共舞 竟遭槍殺導致一屍兩命

2018-04-13 11:08

濟州島之春：3萬殞命的四三大屠殺

2018-04-13 09:36

夜貓族當心！熬夜真的會提高早死機率

2018-04-13 08:43

電腦自動關機 首爾市政府強迫公務員下班

2018-04-12 15:15

精通第二外語關鍵？研究：雙語能力者擅長抑制母語

2018-04-10 13:07

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54
看更多

熱門文章

川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞

2018-04-14 09:09

川普眼圈為何發白？ FBI前局長新書揭密

2018-04-13 15:05

【重磅快評】中東有事就顧不到南海 川普捉襟見肘了

2018-04-13 11:28

設局16歲女遭性侵 冷血媽媽坐屋外冷漠無視

2018-04-13 12:18

放棄核武？北韓對美五大條件曝光！

2018-04-13 13:51

陸2大銀行實力雄厚 美制裁投鼠忌器

2018-04-13 20:02

中國崛起 年輕人愛買國貨 衝擊外國品牌

2018-04-13 17:49

懷孕女歌手拒絕粉絲共舞 竟遭槍殺導致一屍兩命

2018-04-13 11:08

美國小報砸錢買內幕消息：川普有私生女

2018-04-13 22:05

FBI前局長爆猛料！川普：柯米是騙子、洩密者和渾球

2018-04-13 22:50

敘警告：西方如發動攻擊 將別無選擇對抗

2018-04-14 02:05

柯米爆料╱川普：我需要召妓嗎？有潔癖不容他人在旁撒尿

2018-04-13 13:38

前FBI局長柯米：川普像黑幫老大 事事撒謊、天生沒是非

2018-04-13 13:36

黃蓉翻成Lotus Huang 譯者郝玉青這麼說

2018-04-13 14:08

日本無圍牆監獄一人犯逃脫 逾千警追緝

2018-04-13 18:41

前FBI局長：川普對召妓尿床傳聞耿耿於懷

2018-04-13 12:07

美最新外匯報告 中印日韓等國列「觀察名單」

2018-04-14 07:17

中美貿易戰 學者：美國站不住腳

2018-04-13 11:50

萬歲！大馬王儲砸750萬台幣 讓民眾免費購物

2018-04-13 17:16

騙誰啦！500公斤大麻不翼而飛 警稱被老鼠吃了

2018-04-13 14:59

美版「自助餐阿嬤」 婦人無償為街友做飯

2018-04-13 17:24

俄外長稱掌握證據 敘化武攻擊乃他國安排

2018-04-13 21:39

iPhone新款OLED 傳5月量產6月倍增

2018-04-13 10:41

美海空打擊群集結 劍指敘利亞

2018-04-13 23:47

現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普

2018-04-14 10:03

加倍奉還！川普要對陸千億美元商品加徵關稅

2018-04-13 14:12

川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞

2018-04-14 09:26

金庸射鵰三部曲 英譯本將分12年出版

2018-04-13 12:35

加州公投 減稅鼓勵55歲以上屋主賣房

2018-04-13 16:27

少了美國重要性依舊 新版TPP大解密

2018-04-13 15:28

影／美國何時攻擊敘利亞？川普：可能很快、可能不快

2018-04-13 13:59

瑞典學院首位女秘書長下台 衝擊諾貝爾文學獎

2018-04-13 23:47

頒諾貝爾文學獎的瑞典學院陷入危機

2018-04-13 12:04

影／泰潑水節防範性騷擾 竟呼籲女性「穿著得體」

2018-04-13 17:44

喊話拉美促進貿易 美：不讓獨裁國主導

2018-04-13 17:18

加州致命車禍調查 特斯拉與美聯邦當局互嗆

2018-04-13 17:55

卸偽證枷鎖 川普傳將特赦錢尼前幕僚長

2018-04-13 18:02

武士亮相！日本巨大機器人成真

2018-04-13 23:21

觀察站／退出TPP…局勢超展開 川普被迫改劇本

2018-04-13 14:09

俄官員酸川普：國際關係不應取決某人起床心情

2018-04-13 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top