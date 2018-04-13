激進印度教徒籲釋放姦殺女童嫌犯 惹眾怒

2018-04-13 15:55 中央社 新德里13日專電



一些印度執政黨政治人物及激進印度教分子，以宗教分化言論發動示威，要求釋放涉及輪暴且殺害克什米爾8歲穆斯林女童嫌犯，引起印度各地民眾憤怒，並在社群媒體發動抗議。

面對群情激憤，「印度時報」（Times of India）今天引述外交部次長辛赫（VK Singh）報導，辛赫曾呼籲與他同屬印度人民黨（BJP）、被控煽動民眾上街示威要求釋放涉及強暴8歲女童阿希法（Ashifa）嫌犯的同僚出面澄清。

辛赫兩名同僚拉爾辛赫（Lal Singh）和甘加（Chandar Prakash Ganga）已否認煽動民眾情緒。

8歲女童阿希法今年1月失蹤，警方一週後發現她的遺體，經過調查，阿希法被餵食安眠藥，關在當地一間印度教寺廟，遭8名男性輪暴，其中包括一名退休官員、4名警察和一名青少年，多數是印度教徒。

阿希法父親告訴媒體，警方剛接獲報案時態度消極，甚至還稱阿希法一定是跟其他男子「私奔」了。

嫌犯被捕後，一些印度激進分子聲稱這些嫌犯是冤枉的，並指控阿希法所屬的巴克沃游牧民族，正試圖改變當地原本以印度教徒為大宗的人口結構，掠奪印度教徒的森林與水資源。部分印度教徒在煽動下引爆示威，要求釋放嫌犯，兩名BJP黨籍省廳長也參加這場集會。

這種試圖以宗教理由，煽動群眾要求釋放嫌犯的行為，經媒體披露後，已在印度社群媒體引起廣泛憤怒。