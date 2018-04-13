飲酒限度與短命有關 多國指導方針恐不安全

2018-04-13 15:49 中央社 巴黎13日綜合外電報導



根據一項規模數一數二大的酒精危害研究，許多已開發國家建議的安全飲酒量標準過於寬鬆，每天喝一杯紅酒或啤酒可能也會縮短預期壽命。

英國「獨立報」（Independent）網站和法新社報導，根據今天刊登在醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）的研究指出，每週定期飲用超過100克（3.5盎司）的紅酒，也就是大約5、6杯中杯紅酒或5、6杯啤酒，與男性和女性預期壽命縮短有關連。

研究人員發現：「義大利、葡萄牙和西班牙建議飲酒量限度比這個指標高出近50%，而在美國，對男性的飲酒上限高出近兩倍。」

國際研究團隊分析83項研究數據，這些研究對象來自19個高所得國家近60萬名年齡30歲到100歲的受試者。受試者參與研究後，至少接受一年觀察。

研究人員將其他與健康有關因素納入考量，像是參與者年齡、性別、糖尿病史、他們的社經地位以及是否吸菸。

這群受試者中，有4萬310人過世，團隊將這個數據和參與者自己報告的酒精攝取量做比較。

他們發現，每週飲用相當於100至200克純酒比喝不到100克的人，預期壽命縮短了6個月。

每週喝200至350克純酒的人，預期壽命縮短1至2年，而飲用超過350克的人，預期壽命最多減少5年。

研究共同主筆、北卡羅來納州杜克大學（DukeUniversity）的布萊澤（Dan Blazer）說：「這項研究顯示，先前認為安全的飲酒程度事實上與預期壽命縮短和幾個不良的健康結果有關。」