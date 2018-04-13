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黃蓉翻成Lotus Huang 譯者郝玉青這麼說

2018-04-13 14:08中央社 倫敦12日專電

金庸的「射鵰英雄傳」英譯本譯者郝玉青。圖擷自The Bookseller推特
金庸的「射鵰英雄傳」英譯本譯者郝玉青。圖擷自The Bookseller推特
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金庸的「射鵰英雄傳」英譯本第一卷「英雄誕生」（A Hero Born）今年2月於英國出版，從角色名字到武功招式的翻譯都引發討論。

金庸作品雖然在華文圈廣受歡迎，但在西方卻鮮為人知，問題在於半文言半白話的「金庸體」太難翻譯，來自天南地北的人物有各式腔調、江湖黑話，更不用說還有武打場面，很難用其他語言傳神表達。

不過，32歲的譯者郝玉青（Anna Holmwood）決心挑戰翻譯金庸作品。

郝玉青在倫敦書展接受中央社記者訪問時說，她在翻譯時最擔心的就是華文圈和金庸書迷的反應，因為她知道金庸有許多鐵粉，負擔感很重；但她也決定拋開負擔，不能只在乎忠於原意，卻讓英文讀者讀起來枯燥無味，失去閱讀金庸的樂趣。

對於「射鵰英雄傳」（Legend of the Condor Heroes）出版引發迴響，從書名、角色到武功招式都被一一檢視，郝玉青似乎早有預期。她在書本附錄提出部分解答。

有關於「鵰」為何翻譯成Condor（美洲禿鷹），而不是Eagle（鷹）？郝玉青寫道，由於早在1983年就有人將「射鵰英雄傳」的「鵰」譯為Condor，為了讓英文讀者能夠連貫，雖然Condor是美洲原生種，亞洲沒有，且Condor體型雖比亞洲的鷹來得大，但仍比「鵰兄」小，她仍決定延用先前翻譯。

至於書中角色，郝玉青部分選擇音譯，部分選擇意譯。例如「郭靖」直接用拼音Guo Jing，他的父親「郭嘯天」就被翻成了Skyfury Guo。「黑風雙煞」成了Twice Foul Dark Wind，「梅超風」和「陳玄風」成了Cyclone Mei和Hurricane Chen。

不過，楊康的父親「楊鐵心」被翻譯為IronheartYang，但化名「穆易」又被直接翻成Mu Yi。中文讀者可以從「穆易」（把楊字拆開）了解到這個化名與楊鐵心的關係，在英譯過程中，這個連結就失去了。

對此，郝玉青說，在翻譯時也考慮過採用其他翻譯手法，但由於「穆易」在書中比重不大，她最後決定採取音譯，但在附錄說明了「穆易」與「木易」在中文裡的文字遊戲。

英譯本出版後，討論度最高的可能就屬「黃蓉」被翻譯成Lotus Huang。

郝玉青解釋說，黃蓉和郭靖初見時女扮男裝。兩人互通姓名時，黃蓉說：「我姓黃，單名一個蓉字。」中文讀者從文字上知道「蓉」是個女性化名字，進而理解她是女扮男裝，但因為「蓉」有許多同音異字，郭靖並不清楚。然而，一但把「黃蓉」用拼音翻譯，這一層感覺就完全失去了。

為了達到相同效果，郝玉青選擇用女性化的英文名字Lotus，由於這是兩人相遇的關鍵時刻，她在參考英文讀者意見後，也加入了一段原文當中並沒有的文字：「他（郭靖）的同伴意味深長地看著他，但郭靖不知道什麼是Lotus，因此不理解當中顯露的重要訊息。」確保英文讀者和中文讀者都能讀懂這段場景的精髓。

至於武俠小說中最重要的武打場面，郝玉青表示是一大挑戰，由於中文和英文的架構與文法都不同，中文裡快節奏、刺激的動作敘述，若是鉅細靡遺地翻譯成英文，很可能變得冗長、無趣。

五花八門的武功招式，也被郝玉青傳神翻譯。「九陰白骨爪」被譯成Nine Yin Skeleton Claw，「夜叉探海」則是Trident Searches the Sea by Night。

郝玉青表示，她必須翻譯出原意，又要確保英文讀起來和原著同樣刺激。「有時候一早起來，決定今天要開始翻譯這個武打場面，我必須先做好心理準備，全心投入。」

金庸

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