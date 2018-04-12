菲律賓自拍王新作 與習近平合影

2018-04-12 22:40 中央社 馬尼拉12日專電



菲律賓總統杜特蒂的特別助理克里斯多夫•吳（左），在社群網站貼出與中國國家主席習近平（右）的合照。圖／取自GO Na Tayo臉書粉絲專頁 分享 facebook

菲律賓「自拍王」、總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的特別助理克里斯多夫‧吳，昨晚在社群網站貼出與中國國家主席習近平的合照，有華人網友說是「最牛自拍」。

菲律賓人喜歡用手機自拍，總統特別助理克里斯多夫‧吳（Christopher Bong Go）也不例外，臉書（Facebook）粉絲專頁Go na Tayo（我們挺吳）昨晚貼出他與習近平的自拍照片。

Go na Tayo是克里斯多夫‧吳的支持者成立的粉絲團，支持他於2019年菲國期中選舉競選參議員。

這張照片是在博鰲亞洲論壇年會上拍攝的，習近平站在克里斯多夫‧吳的側後方，對著手機鏡頭微笑。截至今晚8時30分，有2300多人對照片表達心情，還有700多次分享。

杜特蒂與克里斯多夫‧吳10日在海南島出席博鰲亞洲論壇年會的開幕典禮。

自拍照旁邊的英文貼文說，10日上午在博鰲年會的會場上，習近平問杜特蒂的高祖母是從中國哪省來的？杜特蒂回說是「福建省」；習近平也問克里斯多夫‧吳的祖籍，吳說他的祖父是華人。

習近平鮮少與他人玩自拍，臉友Erna Cualquera說：「酷哦，與強國領導人自拍」；蔡姓臉友形容，這是「全世界最牛的自拍」；臉友Claire Gomez則說，幾乎所有菲律賓人都流著華人血液。

由於常與各國領袖自拍，克里斯多夫‧吳在菲國被網友封為「自拍王」，他曾與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、澳洲總理滕博爾（MalcolmTurnbull）、緬甸國務顧問翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）及美國總統川普（Donald Trump）等人自拍，還因此為美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）所報導。

克里斯多夫‧吳對於自己因自拍而成為菲國「網紅」感到意外，他曾向菲國媒體表示，他是因敬佩這些領袖，想要留下難得的回憶，所以才跟他們自拍。