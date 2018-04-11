日本長者用紙張佔位 遭批不該倚老賣老

2018-04-11 21:56 聯合新聞網 綜合報導



日本老伯為幫協會其他成員佔位，在列車16個座位放上印有「請讓座」、「將有16位老人在下一站上車」等字樣的紙張，此舉招來許多非議。示意圖／ingimage 分享 facebook

日本宮城縣仙台市一位老伯，4月9日搭乘地鐵JR從仙台站上車，為了幫其他老人協會成員佔位，便在16個座位上放上印有「請讓座」、「將有16位老人在下一站上車」等字樣的A4紙張，提前佔位的舉動在網路上引起熱議，日前協會已發聲明道歉。

根據「J-CASTニュース」報導，這名用紙張佔位的老伯年約60歲，他在賞櫻熱門景點的列車上佔位，目的是讓下一站上車的其他協會成員都能有位子坐，此舉造成擁擠的列車整排座位卻沒人敢坐的情況，當時車廂內一度混亂，列車長發現後便要求老伯將紙張收回。對此JR東日本表示，由於事件已經解決，不願再發表評論。

此事件在網路上引起熱議，部分網友認為，老人佔位的行為多少情有可原，可以被理解，不過有更多網友對於這樣大量佔位的行為持批評的態度，認為佔位本身就沒有理由，老人不應該倚老賣老，集體出遊應該包車或購買指定座席票來保證座位。

事發後，該老人協會已在網站上發布道歉聲明，表示該名成員或許是考量到其他成員年事已高，多為高齡80歲以上老人，才會有此舉動，其他成員事前並不知曉此次佔位行為。協會事務局長表示，列車座位並非專屬一人，老年人也不應該享有特權，大家都應該遵守列車相關規定，協會將會教育勸導佔位的老人，並對其他成員加以提醒，已杜絕此類事件再次發生。