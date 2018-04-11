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YouTube最高觀看次數影片遭駭一度消失！

2018-04-11 14:47聯合報 記者郭宣含╱即時報導

音樂影片網站Vevo有少部分高知名度的帳戶遭駭，導致波多黎各歌手路易斯馮西（Luis Fonsi）創下最高觀看次數的音樂影片「Despacito」一度從YouTube失蹤。目前該影片已可在YouTube觀看，觀看次數也一如既往。

路易斯馮西與洋基老爹（Daddy Yankee）一起合作的「Despacito」影片創下輝煌成績，成為YouTube第一個超過50億觀看次數的影片，不料才五天後，這部影片竟消失、無法觀看。

這部影片的定格畫面變成數名戴面具、拿著槍對著鏡頭的人，這並非「Despacito」影片中的畫面。聽眾按下播放鍵後，影片則顯示無法觀看。

逾十名歌手都受到影響，包括拉丁天后夏奇拉（Shakira）、美國小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）、加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）。

這些駭客自稱是「Prosox」和「Kuroish」，並在影片下方寫「解放巴勒斯坦」 （Free Palestine）。

這首西班牙語流行歌曲「Despacito」影片2017年1月推出，持續在音樂串流打破多項紀錄，並蟬聯美國告示牌榜首16週。

根據英國廣播公司（BBC）報導，一個疑似此事件駭客的推特帳戶貼文：「單純好玩罷了，我只是用『YouTube改影片標題』（的編輯功能），然後寫下『被駭啦』。別罵我，我愛YouTube。」

Vevo發言人證實影片遭駭，強調公司正努力恢復所有影片並調查原因。

YouTube發言人表示：「我們注意到許多Vevo頻道出現不尋常的上傳活動，我們馬上與我們的夥伴合作中斷作業，他們正在調查此事。」

西班牙語流行歌曲「Despacito」一度遭駭，定格畫面變成數名戴面具、拿著槍對...
西班牙語流行歌曲「Despacito」一度遭駭，定格畫面變成數名戴面具、拿著槍對著鏡頭的人，目前影片已恢復正常。YouTube截圖
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