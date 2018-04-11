日本九州無預警大規模土石流 埋掉3屋6人失蹤

2018-04-11 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本大分縣中津市民宅後山11日清晨發生大規模山崩，3棟房屋遭滑落土石掩埋，6人生死未卜。共同社提供 分享 facebook 今早在日本九州大分縣中津市無預兆發生大規模土石流，目前已知有3棟房屋遭到掩埋，6人行蹤不明。

土石流發生在日本時間今早凌晨4點，地點在大分縣中津市耶馬溪町。耶馬溪町位於大分縣西北部，耶馬溪是知名的觀光名勝，特別是秋天楓紅的時候，吸引約80萬人次觀光客造訪。

根據NHK等日本媒體報導，土石流地點是位於中津市中心往南約20公里處的山區，該地區有金吉川沿著山岸流過，周圍的山面都是陡坡，去年已經被大分縣指定為土石流災害警戒區。遭土石流侵襲的山腳聚集了數棟民宅，4棟中有3棟遭到掩埋，住戶6人目前仍無法確認行蹤，未遭掩埋的1棟住有4人，已經全數避難。

住在附近的1名50歲婦人表示，並沒有聽到土石流的聲音，得知山崩的消息後出門一看，從山頂大量的土石崩塌，蔓延了幾百公尺，讓人大吃一驚。婦人表示，最近完全沒有發生大雨、地震等可能造成土石流的事情，沒有任何預兆怎麼避難，想一想真的很恐怖。被掩埋的住戶大家都互相認識，真希望他們都平安。

根據大分地方氣象台觀測，耶馬溪町設置的觀測點自10日晚間至11日早上6點為止，並未觀測到0.5公釐以上的降雨。若從上周起跳，6日曾有4.5公釐、7日1.5公釐的降雨，但自8日至10日的3天之內都沒有再出現0.5公釐以上的降雨量。