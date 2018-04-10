考古重大發現！ 埃及錫瓦綠洲挖出古希臘羅馬神殿

2018-04-10 11:13 聯合新聞網 綜合報導



考古學家在埃及錫瓦綠洲附近挖出古神殿。圖片來源/ Science Alert 分享 facebook 外國媒體報導，日前埃及考古部門(Egyptian Antiquities Ministry)向外界宣布，考古團隊在埃及錫瓦綠洲(Siwa Oasis)附近的地底下，發現古希臘羅馬式神殿，官方指出這座寺廟的出現時間，大約位於西元前2世紀至西元3世紀之間，目前探勘工作仍在繼續進行。

報導指出，考古學家所發現的古希臘羅馬神殿位址位於地中海南方320公里、錫瓦綠洲西方50公里處，考古學家在該地點底下，挖掘出神殿包括主要入口等前半部建築，此外考古學家也在地底發現一面3英呎(約900公分)厚的庭院圍牆，考古員指出，這座牆上的裝飾特色與古希臘羅馬建築樣式十分相近。

除了圍牆與入口，考古元也在當中發現陶器碎片、古錢幣、希臘樣式的人頭雕像，以及石灰岩雕刻成的獅子雕像，「這次的考古發現將幫助歷史學家進一步了解錫瓦綠洲的歷史。」國家地理雜誌專家表示。過去曾有傳說出，亞歷山大大帝曾在錫瓦綠洲遇見一名預言師，並被預言師預言是統治埃及的君王。

報導指出，這次的考古發現對於了解古希臘羅馬統治版圖十分有幫助，過去神殿不僅作為祭祀場地，同時也是古代經濟的主要發展命脈。由於神殿不僅是祭司的居住之處，也是當地人潮往返之地，因此若能完整挖掘出遺跡，將可幫助專家進一步了解當時該地的人口的大小及生活型態。