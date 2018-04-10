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老年悲歌 監獄成為日本老人的「天堂」

2018-04-10 02:08經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

日本人口全球最老，65歲以上老人占總人口27.3%，比率幾乎是美國的兩倍。每個高齡化社會都面臨不同挑戰，而日本遇到一個以前不曾料想過的問題：老人犯罪。

一般人避之唯恐不及的監獄，卻成為不少日本老人的「天堂」 （圖／路透）
一般人避之唯恐不及的監獄，卻成為不少日本老人的「天堂」 （圖／路透）
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彭博資訊報導，F女士今年89歲，有一個女兒和一個外孫，因為偷米、草莓及感冒藥，被判坐牢一年半，但這已是她第二次入獄。F女士說，入獄前靠社會福利獨自生活，曾跟女兒一家同住，她所有積蓄都花在暴力、惡言相向的女婿身上了。

O女士78歲，因為偷拿飲料、咖啡、茶、飯糰和芒果，被判一年五個月，這是她第三次入獄，她也有一個女兒和一個外孫。O女士說，「監獄就是我的綠洲」，一個能放鬆的地方，雖然在監獄失去自由，但她也沒什麼需要擔心的，在這裡有人跟她說話，還有飯可吃。

在日本所有年齡層中，涉及老人的投訴與逮捕事件比率最高，特別是女性，每五名女受刑人中，就有一人是老人。然而，他們犯的罪行通常很輕，每10名被判有罪的年長女性中，有九人在商店行竊。

為何這麼多老人家寧願當小偷？以往照顧老人的重擔落在家庭與社區身上，但現在情況已經改變。從1980年至2015年日本獨居老人的人數激增五倍以上，逼近600萬人。

去年東京政府的調查結果則顯示，在商店行竊的老人中，超過一半是獨居老人，40%不是沒有家人就是和親戚很少來往。他們常說每當需要幫忙的時候，找不到人伸出援手。

縱然是有地方去的老人家，也常感到不受重視，他們或許有房子，有家人，但不代表如此就有「家」的感覺，他們可能覺得不被理解，認為家人只把他們當成幫忙做家事的人。

年長女性也經常遇到手頭拮据的問題，在65歲以上獨居女性中，逼近一半的人生活貧困，比率遠高於男性的29%。一名受刑人說，去年她的另一半過世，他們膝下無子，於是她成為獨居老人。她去超市買菜，看到牛肉想買，但手頭實在很緊，於是她就直接偷走了。

現在日本政府或民間都缺乏一套有效的老人矯治計畫，而把他們關進監獄的成本正快速攀升。2015年監獄跟老人照料有關的支出導致年度醫療成本突破60兆日圓（超過5,000萬美元），等於過去10年暴增80%。白天監獄會請專業人士幫忙老人漱洗，但晚上只能由獄警接手。

日本60歲以上受刑人比率（說明：黑色線段為所有犯罪類型，藍色為竊盜罪，反映出老年...
日本60歲以上受刑人比率（說明：黑色線段為所有犯罪類型，藍色為竊盜罪，反映出老年人以竊盜罪入獄者比率較高） （資料來源：日本統計局）
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獨居老人監獄受刑人

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