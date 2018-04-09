買蛋糕遭嗆胖婊子 她霸氣掃光商品嗆聲「我就是」

2018-04-09 15:50 聯合新聞網 綜合報導



美國一名19歲女姓布萊森（Vega Blossom）在一家麵包店排隊買杯子蛋糕，沒想到因為等候時間太久，她後頭排隊民眾竟說出取笑傷人的話語，讓她氣得決定買光所有杯子蛋糕，並在臉書嗆聲表示：我花了54元美金（約1580新台幣）就為了當個胖婊子。 一位19歲女性買杯子蛋糕時被路人嗆幫婊子，她一怒之下買光所有蛋糕。圖擷自 臉書 分享 facebook

布萊森將自己的親身經歷分享在臉書上，表示復活節當天一家麵包店在晚上打烊前推出特價活動，因此她決定前往購買。當時排在隊伍上，她的前面站著一位女性、後面則站著兩位女性。但是前面那位女生花了很多時間選購，因此站在布萊森後面的一位女性相當不耐煩，並且很粗魯地跟她的友人在談論這件事。

後來布萊森前面那位女性終於離開，布萊森走向櫃台要買杯子蛋糕，沒想到這時她卻不經意聽到後面那位粗魯的女生轉向她的朋友說「感謝上帝（前面的女孩走了），希望這個胖婊子不會買光所有的杯子蛋糕」，原本布萊森只想買六個，但聽到這段粗魯的對話後決定花54美金掃光杯子蛋糕。

布萊森日後接受媒體採訪時表示，當時她真的很想哭，為什麼那兩位成年女性可以對陌生人說出這麼傷人的言論。從小到大她都有點肉肉的，每次聽到別人對她身材的評論她都會自己把這些話吞下去，雖然她的體重跟其他人一點關係都沒有。

布萊森還表示，每當她受到這種言論攻擊時，她都會確保自己用傷害最小的方式來告訴別人要懂得尊重。現在她的經歷被網友廣泛閱讀，有許多人在網路支持她。布萊森則希望這個教訓可以讓大家理解到善待他人的重要性。