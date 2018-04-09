曼谷國際書展閉幕 台灣軟實力蓄勢再發

2018-04-09 14:33 中央社 曼谷9日專電



為期11天的曼谷國際書展8日閉幕，台灣主題館呈現台灣文化特色，不論與暢銷作家對談或台灣民俗技藝等表演都獲熱烈迴響，泰國民眾期待下一次相遇。

第16屆曼谷國際書展，台灣主題館十分吸睛，由台灣設計師蕭青陽擔任策展人，將台灣的生活縮影經由古董腳踏車、布袋戲偶和蒸籠等實物，介紹客家、原住民及工藝等圖書，充分展現台灣文化底蘊。

台灣主題館不但藝文表演節目精彩，台灣書商也收穫滿滿，已經有出版社預約明年的曼谷國際書展攤位。

台北市出版商業同業公會理事長盧欽政表示，去年曼谷書展獲得44本書的版權銷售成績，今年僅一家出版社就售出20餘本的版權，今年的業績比預期好很多，希望文化部和駐泰國代表處繼續支持。

在閉幕儀式中，中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，實體書展雖然落幕，但線上的書展將延續，會將書展中精彩藝文講座和民俗技藝表演節目經由台泰粉絲頁播出，同時為台灣與泰國出版商的資訊建立平台，以增加交流，期待書展帶來的文化激盪與觀光效應能夠持續下去。

書展結束後，部分台灣圖書將轉贈給泰國Pubat書展協會和泰北華校收藏使用。

泰國出版商王道明指出，台灣帶來的各種展覽都讓泰國朋友耳目一新，不論是音樂、文化或影視，把圖書內容轉入更多的載體呈現出來，在泰國是前所未見的，泰國需要向台灣多學習。