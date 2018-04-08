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印度保育戰士 送獵黑羚寶萊塢巨星入獄

2018-04-08 23:23中央社 新德里8日綜合外電報導

印度畢許諾伊族自詡為生態監護者，他們在努力20年後，終於將獵殺瀕危印度黑羚的寶萊塢巨星沙爾曼汗（Salman Khan）送進大牢。

法新社報導，寶萊塢硬漢沙爾曼汗1998年10月被目睹於拉吉斯坦省（Rajasthan）的沙漠射殺兩隻稀有黑羚。

在畢許諾伊族（Bishnoi）不懈的努力下，沙爾曼汗5日被印度法院定罪，並於拉吉斯坦監獄度過兩個輾轉難眠的夜晚。

畢許諾伊族自詡為生態監護者，遵守禁止殺死動物，也不准幫公牛結紮的指導原則。20年來，畢許諾伊族緊追著沙爾曼汗不放，他們的證詞也讓沙爾曼汗3度被拘留。

畢許諾伊族多住在拉吉斯坦省沙漠，對他們而言，射殺印度黑羚是重罪。

印度黑羚除了受到法律保護外，畢許諾伊族也認為，15世紀精神領袖詹畢什瓦（Jambheshwar）經輪迴轉世成為羚羊。

畢許諾伊族相信他們的堅持獲得回報。沙爾曼汗被判處5年徒刑後，他們燃放爆竹，跳舞慶祝。

沙爾曼汗昨天獲得保釋，畢許諾伊族表示如有必要，他們會向高等法院甚至印度最高法院抗爭。

反盜獵活動人士組織「畢許諾伊老虎部隊」（Bishnoi Tiger Force）成員杜魯（Ram Nivas Dhoru）告訴法新社：「我們正在盡我們的責任。」

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