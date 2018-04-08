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印度火車22節車廂落跑 載走千人幸未釀禍

2018-04-08 22:04中央社 新德里8日綜合外電報導

印度鐵路部今天表示，東部奧里薩省昨晚有一列火車的22節車廂脫離火車頭，載著約1000乘客向後滑行十多公里，鐵路工作人員才設法讓它們停下來，幸未釀成「可怕的」事故。

「印度快報」（Indian Express）與法新社報導，這些失控的車廂滑行了12公里遠，才被鐵路工人在鐵軌上放置的石塊擋下來，結束驚險局面。鐵路部東區發言人米西拉（JP Mishra）表示，車上的約千名乘客無人受傷。

這列火車是由西部的古茶拉底省（Gujarat）行駛到奧里薩省（Odisha），當局已就此事展開調查，有7名鐵路公司員工因為未遵守適當程序遭到停職。

列車車廂要掛上火車頭或脫離時，應該會啟動煞車，當局認為出事原因可能是未正確使用煞車，或者根本忽略了這個程序。

米西拉表示：「此事可能造成可怕後果，全靠機警的工作人員才得以避免。安全問題不能打折扣。鐵路部人人都對此事感到震驚。」

社群媒體上貼出的手機拍攝畫面顯示，這些車廂快速通過一個車站的月台，旁觀民眾無助大叫，大喊要車上乘客拉起緊急煞車。

印度全境有約9000列火車，每天有超過2200萬乘客搭乘火車通勤。自殖民時代維持至今的鐵路網常出狀況，這起事件只是最近的一樁。

去年11月13日印度北部曾發生13節車廂脫軌事件，造成3死9傷；前年底更有146人因類似事故喪命。印度政府2012年發布報告說，每年有近1萬5000人因各種鐵路事故喪生。

印度鐵路部今天表示，東部奧里薩省昨晚有一列火車的22節車廂脫離火車頭，載著約10...
印度鐵路部今天表示，東部奧里薩省昨晚有一列火車的22節車廂脫離火車頭，載著約1000乘客向後滑行十多公里，鐵路工作人員才設法讓它們停下來，幸未釀成「可怕的」事故。圖擷自english.alarabiya
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