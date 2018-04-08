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民粹當道？匈牙利總理奧班 篤定連任

2018-04-08 17:01世界日報 編譯中心／綜合7日電

匈牙利8日舉行國會大選，過去八年執政的總理奧班（Viktor Orban），率領的「青民黨」享有51%的民調支持率，超過其他政黨總和，再做四年幾無懸念。

奧班厲害之處在於他打造了歐洲最成功的「民族保守主義」政權。他說，歐洲已被「伊斯蘭化」了，奧班質問：「未來的歐洲還會是歐洲人的歐洲嗎？」而匈牙利，自然是歐洲對抗伊斯蘭化的最後堡壘。

兩次國會大選勝利，奧班通過新憲法加強集權，安插親信擔任司法高層，國營媒體變傳聲筒、獨立媒體被奧班的大亨好友收購。

牛津大學歷史系教授艾許認為，嚴格來說，匈牙利不算是獨裁，但也絕對不再是自由主義式的民主政治，而是半專制，這讓本質上屬於民主國家組織的歐盟很為難。

事實上，年輕的奧班可說是自由民主的鬥士，1989年6月，他曾在匈牙利首都布達佩斯的英雄廣場上，以演說振奮了在場的25萬人及電視機前的數百萬人。他當時挑戰兩大禁忌：自由選舉、蘇聯撤軍。幾個月後，共產政權在匈牙利以及其他東歐國家相繼被推翻。

從自由民主鬥士到排外急先鋒，奧班的大轉型其實有跡可循。年輕時就認識他的人說，強烈的權力意志是奧班的最大推手。一名前高層官員說：「奧班的特徵是說民眾想聽的話、問鼎大位、緊抓不放。問題是他肆無忌憚、道德無下限。」

奧班跟「金融大鱷」索羅斯的恩怨最近幾年成為國際焦點。兩人的淵源可以追溯至奧班1980年代讀大學時，當時還是共黨專政，匈牙利出生的索羅斯捐給學校影印機，讓搞學運的奧班宣傳理念如虎添翼。後來奧班到英國牛津大學的彭布羅克學院進修，拿的也是索羅斯提供的獎學金。

然而，索羅斯因為主張開放移民，等於跟奧班唱反調，遂被打成叛國賊，奧班的批評者和反對派也被奧班抹黑成索羅斯的同路人。

匈牙利國會大選，奧班篤定連任。 歐新社
匈牙利國會大選，奧班篤定連任。 歐新社
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匈牙利索羅斯牛津
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