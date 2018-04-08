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廂型車撞露天酒吧 德國3死20傷

2018-04-08 16:54世界日報 編譯中心／綜合7日電

德國西部明斯特市（Muenster）市中心7日下午3時許，一部廂型車衝入多家熱鬧餐廳的露天酒吧，造成至少3人死亡和20人受傷，其中6名傷者傷勢嚴重。廂型車的駕駛已舉槍自盡身亡。當局證實，駕駛沒有伊斯蘭激進主義或恐攻動機。

法新社報導，警方表示，這起衝撞至少造成20人受傷，其中6人傷勢嚴重。明斯特警方發言人表示，那輛送貨廂型車的駕駛舉槍自盡。消息人士表示，「根據現場景象，無法排除是一起攻擊案。」

德國「畫報」（Bild）報導，兇手是來自紹爾蘭（Sauerland）的48歲德國籍男子閻斯（Jens R.），事件造成3人喪生。閻斯在肇事後，在車內舉槍自盡。《德國電視二台》（ZDF）指出，閻斯沒有犯罪紀錄，但曾罹患精神疾病，最近曾自殺未遂，他曾揚言要讓自己的死亡，儘可能引發最大關注。

此外，有目擊者說，見到兩人離開廂型車，逃離現場。警方正查證這個說法，要確認是否有共犯。警方雖然未搜尋到其他嫌犯，但在推特發文，敦促民眾避開明斯特市中心地區。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人在推特形容，事件可怕，也向死傷者家屬致以慰問。

歐洲近年接二連三發生汽車撞人的恐怖攻擊事件。前年12月，德國柏林一名男子於聖誕市集內駕車撞死12人，另有56人受傷。 同年7月，法國尼斯舉行國慶慶祝活動途中，一名男子駕大型貨車衝向人群，造成86死、458人傷。去年4月7日，瑞典斯德哥爾摩發生卡車衝撞人群恐攻，造成4死15傷。同年6月，英國倫敦橋上一輛小型貨車衝向行人，車上3名男子並下車向行人揮刀亂斬，事件中8人死亡、48人受傷。

德貨車衝撞餐廳露台，至少3死20傷，駕駛舉槍自盡。 美聯社
德貨車衝撞餐廳露台，至少3死20傷，駕駛舉槍自盡。 美聯社
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德貨車衝撞餐廳露台，至少3死20傷，駕駛舉槍自盡。 美聯社
德貨車衝撞餐廳露台，至少3死20傷，駕駛舉槍自盡。 美聯社
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德貨車衝撞餐廳露台，至少3死20傷，駕駛舉槍自盡。 高雪景／翻攝
德貨車衝撞餐廳露台，至少3死20傷，駕駛舉槍自盡。 高雪景／翻攝
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