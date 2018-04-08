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侯文詠出席曼谷國際書展 和書迷對談

2018-04-08 13:57中央社 曼谷8日專電

台灣醫師作家侯文詠的作品連續兩年在泰國獲選為最值得閱讀的書籍之一，他7日出席曼谷國際書展，分享自己創作歷程和人生見聞，書迷開心見到侯文詠本尊。

侯文詠泰文版的「靈魂擁抱」和「危險心靈」，連續兩年在泰國獲選為最值得閱讀的書籍之一，這次曼谷國際書展中推出泰文版「白色巨塔」，他受邀出席「與作家面對面」活動，和讀者分享自己從醫師到作家的際遇與感想。

他說，在擔任醫師時，面對的是生命到尾聲的人，在傾聽病患對人生的回顧與總結後，他反思自己對人生卻很迷惘，於是開始找尋人生的另一個境界，直到了西藏，在看到雅魯藏布江似靜卻動的江水，才驚覺生命只是一小段時間，擁有的只會愈來愈少，過去總覺得錢財名利愈多愈好，但人生要精彩有趣，卻不是擁有裝滿權勢和錢財的倉庫。

面對讀者詢問，遇到寫不出來時怎麼辦，侯文詠說，30年來作家生涯，不時面對詞窮與瓶頸，有時每天都如此，如今他已經深知寫不出來是正常現象，不必自尋苦惱，也向書迷建議，試著以不同的觀點和態度看待問題，尋求解決問題，或許有不一樣的結局。

侯文詠過去兩本著作帶給泰國讀者共鳴，引發很多的討論。這次侯文詠與讀者對談活動中，吸引全場近兩百名的書迷前來一睹廬山真面目，兩名泰國僧人也在台下靜靜聆聽。

泰國出版商王道明表示，台灣有很多很棒的作品，他是在偶然的機會接觸到侯文詠的作品，自己非常喜歡，他相信泰國讀者也會認同，因此開始慢慢引進台灣作家的作品，另外如恩佐、彎彎、幾米等圖文作家的作品也很受到泰國讀者歡迎。

泰國醫師曼谷
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