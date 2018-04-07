是誰幹的？日本宮城縣海鷗頭部中箭 大難不死照划水

2018-04-07 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



日本宮城縣石卷市民眾日前發現，在該市國家文化財產石井閘門旁邊的水溝裡，有隻海鷗頭部中箭，通報警方。當地警察展開調查，已拜訪一名70多歲的嫌犯問話。

這隻海鷗頭上的箭從側面刺入，箭為硬紙材質，約10公分長。因未傷到要害，海鷗仍若無其事地划水。射箭刺傷海鷗的人已觸犯日本鳥獸保護法。