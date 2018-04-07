親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不收「自自冉冉」 教育部辭典為何要留「三隻小豬」?

法國初中生赴台研究鱟 首出遠門沒睡好

2018-04-07 08:17中央社 巴黎6日專電

由兩名教師帶領，14名法國初中生今天啟程前往台灣，將造訪金門。他們之中好幾人在前夕緊張到失眠，但更多的是期待，家長則希望孩子在這趟非凡的旅程中，學到無畏與自信。

巴黎東北郊奧爾奈蘇波瓦鎮（Aulnay-sous-Bois）的尼魯達中學（College Pablo Neruda），今年有14名學生要在兩名教師帶領下，前往金門與金湖國中的「筆友」交流，並學習當地特有生物鱟的知識。

他們與金湖國中學生固定書信往來，不時利用網路交談，除了練習英語，也探索彼此文化。

去年11月，金湖國中學生造訪法國，由尼魯達中學學生家庭接待，這次反過來，輪到他們拜訪金門。

今天是出發日，這些13、14歲的少年少女在家人陪伴下，到了巴黎戴高樂機場（CDG），神情有興奮也有不安，其中好幾個人掛著黑眼圈，坦承自己緊張得根本沒睡好。

李納（Lina Oumarkatar）接受中央社記者訪問時說，她既緊張又迫不及待，還好同伴們像個班級一樣一起旅行，稍微緩解了一些緊張情緒，而且「我也很想快點見到所有筆友們，我們很久沒見，一直只在網路上聊天，很想快點見面」。

去年12月，希斯蘭（Ghizlaine Kalai）在中央社鏡頭前落落大方，燦爛笑著細說關於鱟的知識，今天的表情卻明顯緊繃許多，她承認，生平第一次去亞洲，感覺很奇特，「這是我以前從沒體驗過的心情，昨晚完全沒睡，整夜睜著眼，睡不著」。

不過，當被問到有沒有話想對即將見面的金門朋友說，希斯蘭立刻笑開：「Let’s go！我就快要抵達啦！」

沒睡好的人，除了學生，還包括帶隊教師之一的瑞碧彥（Yann Reby），為了做好萬全準備，他也忙到啟程前夕。

在行前最後一次工作坊裡，他帶著學生製作Powerpoint，介紹法國各區特產的食物、法國初中生的一天、外國人對法國常有的刻板印象等，還指導學生準備英語演說，要為金門朋友的接待致謝。

他還給學生送上驚喜，事先訂製了一批白色T恤，背後印著法國插畫師卓布蘭（Jean-Pierre Joblin）繪製的金門風獅爺和鱟的圖案。

瑞碧彥解釋，台灣的中學生都穿著制服，而法國沒有這樣的習慣或規定，他覺得，學生在金門的校園裡活動時，穿上一樣的T恤，會更有團體感。

對這些少年少女來說，這趟旅程與過往全然不同，是第一次離開父母、到萬里之外的國家，像希斯蘭一樣緊張失眠，也是難免，但到了台灣，她還會經歷更多人生的第一次。

她的父親卡萊（Imed Kalai）很樂意放手讓女兒遠行，不但一點都不擔心，還堅信這會是一趟讓女兒銘記於心的旅程。

他說：「我很高興，她會接觸到另一種不同的文化、語言和人群，還可以練習英語，我希望她多多見識，這樣的人生經驗可以讓她學到無畏，即使在很久以後，不管是旅行或做別的事，她都會保有這份自信，我相信她會獲得一段很美好的經驗。」

法國金門失眠
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

環保綠葬這樣做／生前當書架 死後變棺材

2018-04-06 15:31

這些國家 把垃圾變成電力、商品

2018-04-06 15:30

對抗浪費文化／這間咖啡館 歡迎來「修理」

2018-04-06 15:30

吉卜力的右手 《螢火蟲之墓》大導高畑勳逝世

2018-04-06 15:10

澳洲打造人工衝浪樂園 10多座規畫中

2018-04-06 14:15

當心終結者！反對「AI武器化」，全球學者抵制韓國KAIST大學

2018-04-06 09:48

南極科學家採收首批無日曬蔬菜 未來應用在火星

2018-04-06 09:23

宮崎駿最佳夥伴 「螢火蟲之墓」導演高畑勲過世

2018-04-06 08:58

「吉卜力工作室」動畫導演高畑勲過世 享壽82歲

2018-04-06 08:27

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54

囚犯該有的人權？看看世界各地監獄的境遇

2018-04-04 02:00

中國西藏人造雨計畫 專家憂恐讓印度缺水

2018-04-02 15:13
看更多

熱門文章

曾遭狄鶯搧耳光！謝麗金以德報怨幫祈福

2018-04-06 10:56

握有4原因 大陸有信心打贏美中貿易戰

2018-04-06 11:12

南韓世紀審判：朴槿惠濫權、收賄 判刑24年

2018-04-06 14:55

9 千萬被當肥羊？邱彰憂心狄鶯「下輩子還要當苦旦」

2018-04-06 11:04

曾是狼孩子 人類社會適應不良的阿公 想重返狼群生活

2018-04-06 22:38

美貿易戰加碼 時代雜誌：恐面臨改變不了任何事的風險

2018-04-06 22:10

因「不可預見的情況」 孫安佐律師記者會臨時取消

2018-04-07 03:03

發動貿易戰後首承認！川普：決定造成了國家與選民痛苦

2018-04-06 23:07

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

繼農產品之後 美國頁岩油可能成大陸打擊目標

2018-04-06 09:21

人民網評：白宮想玩更大的？誰怕誰呀！

2018-04-06 13:51

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

Fed主席鮑威爾支持漸進升息 美股跌500點

2018-04-07 02:05

直播／遭控18條罪名 朴槿惠貪腐案一審宣判

2018-04-06 13:14

川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10

徵稅加碼千億 中國智庫：小心川普說到做到

2018-04-06 14:08

孫安佐預審日期 可能延至4月25日

2018-04-06 09:43

川普擬加碼徵稅 陸學者：中國可對跨國公司開刀

2018-04-06 13:39

環時社評：川普用更大恫嚇欲鎮大陸 可笑

2018-04-06 10:50

經濟學人：台灣再成中美關係衝突熱點

2018-04-06 15:15

美終裁 對陸工具箱和櫥櫃開徵懲罰關稅

2018-04-06 10:26

沙烏地王儲爆：川普女婿提供CIA名單 幫我整肅異己

2018-04-06 17:34

全球經濟...暗藏二大地雷

2018-04-07 00:01

【國際經濟解析】不要賭美國能打贏這場貿易戰

2018-04-06 14:49

美中貿易爭端加劇 美股盤中重挫

2018-04-07 02:12

美高層透露 美方願與大陸進行貿易談判

2018-04-06 10:41

美中貿易戰 股市分析師：局勢緊張但不至惡化

2018-04-06 14:30

川普揚言加徵千億美元關稅 陸：找錯對象

2018-04-06 13:19

南極科學家採收首批無日曬蔬菜 未來應用在火星

2018-04-06 09:23

歐日WTO助攻 美促拉美齊抗中

2018-04-07 00:34

影／來互相傷害啊！川普威脅追課大陸千億美元關稅

2018-04-06 13:05

Airbnb新加坡總部 有家的感覺

2018-04-06 14:01

川普首開口 撇清稱不知封口費 艷星律師爆：更露骨內容未播

2018-04-06 17:05

川普：美國早就輸掉貿易戰

2018-04-06 22:56

川普訪拉美 爭取聯合抗中

2018-04-06 13:39

美加徵關稅 中共商務部與外交部：必採取新應對措施

2018-04-06 13:23

嚴重缺工 美國餐廳發揮創意徵才

2018-04-06 13:39

影／川普談稅改脫稿演出 又瞎扯移民性侵犯

2018-04-06 12:31

讓廣告全面消失 臉書營運長：用戶要付費

2018-04-06 13:32

朴槿惠涉貪案將宣判 南韓法院罕見直播

2018-04-06 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top