法國初中生赴台研究鱟 首出遠門沒睡好

2018-04-07 08:17 中央社 巴黎6日專電



由兩名教師帶領，14名法國初中生今天啟程前往台灣，將造訪金門。他們之中好幾人在前夕緊張到失眠，但更多的是期待，家長則希望孩子在這趟非凡的旅程中，學到無畏與自信。

巴黎東北郊奧爾奈蘇波瓦鎮（Aulnay-sous-Bois）的尼魯達中學（College Pablo Neruda），今年有14名學生要在兩名教師帶領下，前往金門與金湖國中的「筆友」交流，並學習當地特有生物鱟的知識。

他們與金湖國中學生固定書信往來，不時利用網路交談，除了練習英語，也探索彼此文化。

去年11月，金湖國中學生造訪法國，由尼魯達中學學生家庭接待，這次反過來，輪到他們拜訪金門。

今天是出發日，這些13、14歲的少年少女在家人陪伴下，到了巴黎戴高樂機場（CDG），神情有興奮也有不安，其中好幾個人掛著黑眼圈，坦承自己緊張得根本沒睡好。

李納（Lina Oumarkatar）接受中央社記者訪問時說，她既緊張又迫不及待，還好同伴們像個班級一樣一起旅行，稍微緩解了一些緊張情緒，而且「我也很想快點見到所有筆友們，我們很久沒見，一直只在網路上聊天，很想快點見面」。

去年12月，希斯蘭（Ghizlaine Kalai）在中央社鏡頭前落落大方，燦爛笑著細說關於鱟的知識，今天的表情卻明顯緊繃許多，她承認，生平第一次去亞洲，感覺很奇特，「這是我以前從沒體驗過的心情，昨晚完全沒睡，整夜睜著眼，睡不著」。

不過，當被問到有沒有話想對即將見面的金門朋友說，希斯蘭立刻笑開：「Let’s go！我就快要抵達啦！」

沒睡好的人，除了學生，還包括帶隊教師之一的瑞碧彥（Yann Reby），為了做好萬全準備，他也忙到啟程前夕。

在行前最後一次工作坊裡，他帶著學生製作Powerpoint，介紹法國各區特產的食物、法國初中生的一天、外國人對法國常有的刻板印象等，還指導學生準備英語演說，要為金門朋友的接待致謝。

他還給學生送上驚喜，事先訂製了一批白色T恤，背後印著法國插畫師卓布蘭（Jean-Pierre Joblin）繪製的金門風獅爺和鱟的圖案。

瑞碧彥解釋，台灣的中學生都穿著制服，而法國沒有這樣的習慣或規定，他覺得，學生在金門的校園裡活動時，穿上一樣的T恤，會更有團體感。

對這些少年少女來說，這趟旅程與過往全然不同，是第一次離開父母、到萬里之外的國家，像希斯蘭一樣緊張失眠，也是難免，但到了台灣，她還會經歷更多人生的第一次。

她的父親卡萊（Imed Kalai）很樂意放手讓女兒遠行，不但一點都不擔心，還堅信這會是一趟讓女兒銘記於心的旅程。

他說：「我很高興，她會接觸到另一種不同的文化、語言和人群，還可以練習英語，我希望她多多見識，這樣的人生經驗可以讓她學到無畏，即使在很久以後，不管是旅行或做別的事，她都會保有這份自信，我相信她會獲得一段很美好的經驗。」