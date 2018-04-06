曼谷國際書展 泰國老少著迷台灣掌中戲

2018-04-06 18:50 中央社 曼谷6日專電



曼谷國際書展中台灣館今天由昇平五洲園演出台灣，小巧精緻的戲偶、靈活的動作，在傳統樂器的伴奏下，讓泰國觀眾為之著迷。

第16屆曼谷國際書展進入最後三天展期，也適逢泰國連續假期吸引逾萬名的民眾湧入展場，台灣主題館今天邀請已成立半世紀的雲林「昇平五洲園」演出打虎英雄傳掌中戲，以武松打虎故事為主軸，敘述人類破壞環境和生態，引發反撲後的省思。

布袋戲在開場前，昇平五洲園先以中文及泰文說明掌中戲的演出方式和故事大綱，台灣布袋戲偶靈巧生動的演出，配合著嗩吶、二胡和鑼等樂器伴奏下，觀眾們看得目不轉睛。

台下觀眾即便聽不懂戲中的對白內容，也報以熱烈的掌聲，演出結束後邀請泰國小朋友們上台操作戲劇偶，玩得不亦樂乎。

泰國雖然也有木偶戲，但泰國木偶要比台灣布袋戲偶大得多，且需要二至三人操作，像台灣布袋戲由一人操作兩個戲偶，活靈活現的動作和道具的巧妙搭配，令泰國觀眾咋咋稱奇。

立法委員管碧玲和陳歐珀今天也在駐泰國經濟文化辦事處代表童振源陪同下，一同參觀曼谷國際書展台灣館和昇平五洲園掌中戲的演出。管碧玲表示，台灣布袋戲結合了語言和戲偶動作之美，雖然泰國朋友無法欣賞語言之美，但經由戲偶的動作，也能夠明白台灣文化。

管碧玲表示，台灣與泰國的關係，經由本次書展中的科技與文化的交流，以及許多藝文與民俗技藝演出，獲得許多的肯定，是一次成功的展覽和台泰的民間交流。

陳歐珀表示，泰國在文化和旅遊方面都是具有相當的實力，宜蘭縣的環境提供藝文工作者創作，此次前來泰國，就是想瞭解泰國的文創設計和旅遊產業發展概況，希望透過交流合作，帶動文創產業和觀光產業的發展，增進台泰民間交充。