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環保綠葬這樣做／生前當書架 死後變棺材

2018-04-06 15:31聯合晚報 編譯郭宣含／綜合報導

生 書架「終生木架」使用者生前可擺放物品，往生後則可重組成一副木棺。 圖／W...
生 書架「終生木架」使用者生前可擺放物品，往生後則可重組成一副木棺。 圖／William Warren官網提供
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人離開這個世界後，最常見的下葬方式是土葬和火葬，不過卻為環境帶來極大的負擔。喪葬現在有更環保的選擇，包括自然埋葬、環保棺材。

國外土葬會在屍體塗上一層防腐液，內含甲醛、戊二醛和苯酚等致癌物質。根據「財富與環境研究中心」，2007年美國埋掉超過500萬加侖（約1892萬公升）的防腐液。此外，棺材往往使用開採礦石、有毒塑膠或頻臨絕種的木材，根據「葬禮消費協會」，美國公墓每年使用3000萬板英尺（約7萬立方公尺）的硬木、9萬噸鋼和1.7萬噸的銅。屍體腐化緩慢有助嗜硫細菌成長，這些細菌不利附近水域。

相對而言，火葬似乎更環保，不過燃燒過程需要大量能量並產生空汙問題。雖然有更環保的新燒材和過濾系統減少汙染，但仍釋放不少二氧化碳、戴奧辛和汞到大氣中。根據作家鮑伯．巴茨（Bob Butz），火葬一具屍體的能量等同於開車4800英里（約7724公里）的耗能。

如果想減少環境負擔，可以選擇較環保的喪葬方式：

【自然埋葬】可分解布料裹屍

綠色埋葬不僅友善環境也可省荷包，平均喪禮費用約為7000-1萬美元（約台幣20-30萬元）。最近綠葬越來越受到歡迎，現在美國合法環保殯葬業者超過300家，2008年僅有數十家。「國際公墓、火葬與喪禮協會」2010年的調查發現，四分之一的調查者喜歡自然埋葬。

自然埋葬不用傳統棺窖或有毒化學物質，而是以生物能分解的布料裹屍，或者將屍體置於松木棺中，接著埋進地面約一公尺深處幫助其自然分解。美國也有自然埋葬的墓地，禁用有害化學物質和生物無法分解的材料。

田納西飛燕草保護區墓園2018年開幕，一部份是自然保護區，杜絕傳統棺材，並保護野生動物復育。保護區執行主任費弗（John Christine Phifer）表示：「選擇在此安葬的人希望墳上野花盛開，蝴蝶飛舞。」

【環保棺材】讓你從生用到死

根據「自然死亡中心」，採用生物可分解棺材能比傳統棺材減少一半的碳排放。目前有多種材料製成的環保棺材，包括紙、無甲醛合板、公平貿易認證的竹子和手編柳條等。

美國業者威廉瓦倫（William Warren）推出一套「終生木架」，使用者生前可拿來擺書、放飾品，往生後則可重組成一副木棺，讓使用者用一輩子。

死 棺材「終生木架」使用者生前可擺放物品，往生後則可重組成一副木棺。 圖／W...
死 棺材「終生木架」使用者生前可擺放物品，往生後則可重組成一副木棺。 圖／William Warren官網提供
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【鹼性水解】化成屍水還能灌溉

如果有人堅持火葬，也有更環保的選擇。其中一種就是模仿自然分解的過程，但速度卻更快的「鹼性水解」：將屍體放入管中，管內放入水與鹼液，並以華氏300度（攝氏148度）的蒸氣加熱三小時。過程中不會將化學物質釋放到空中，也比火化少用8成能源。水解後的屍水是很棒的肥料，但前提是你敢吃屍水灌溉的蔬果。

如果是一般火化，民眾可選擇環保骨灰罈，像是永續木製骨灰罈，或者生物罈（Bios Urn）。生物罈以生物能分解的椰子殼製成，內部放了種子，待骨灰放入後便可長出樹苗，體現「死後新生」的意義。

【震碎屍身堆肥】遺體變肥料養花草

當然不可能直接把屍體埋在後院當肥料堆。瑞典公司「承諾」（Promessa）研發出一套方法，僅用6-12個月內就可將屍體轉變成肥料。首先將屍體冷凍再浸入液態氮中，接著用音波將變得易脆的屍身震碎，變成細碎的白色粉末。這些粉末被送到真空管內，將水份蒸發，剩餘的粉末就成了樹木、灌叢或花園的營養肥料。

【永久珊瑚礁】骨灰變珊瑚礁護魚

全球珊瑚礁因氣候變遷和海洋溫度上升逐漸死亡，人死後可以幫助海洋生物存活，提供珊瑚和微生物數百年的營養。火化後的骨灰混合安全環保的泥劑，就可製成人造珊瑚，接著放到當事人或家屬喜歡的位置。美國國家環境保護局已批准這類珊瑚礁，而且只能放在賞魚和指定潛水區。

【棕櫚葉綑綁】最後一段路零碳排

喪禮的其他小細節也可以很環保，像是花束和交通方式。家屬可要求不用塑膠緞帶綑綁花束，選擇採用酒椰棕櫚葉纖維來綑綁。另外也不要用無法生物分解的保麗龍容器運送花。

在交通方面，避免乘坐高耗油的轎車，家屬可鼓勵賓客共乘到喪禮地點。民眾也可以考慮不用靈車，美國奧勒岡州尤金市一家殯葬業者推出腳踏車靈車，讓往生者的最後一段路零碳排放。

珊瑚保護區甲醛
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