日本毛小孩 愈來愈長壽

2018-04-06 00:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



日本寵物犬的平均壽命已延長為14.19歲。 路透 分享 facebook

日本國民的平均壽命愈來愈高，同時，日本人家中的寵物也跟著主人愈來愈長壽。

在飼主的貼心照料和各種日益先進醫療方式的幫助之下，日本寵物也和人類主人一樣在對抗衰老。

日經新聞報導，根據總務省的數據，日本2017年每戶家庭平均花在獸醫的費用增為5,829日圓，比起2010年的4,703日圓增加20%，購買寵物醫療保險的民眾比率也隨之不斷提升。

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日本寵物食品協會則統計，2017年寵物犬的平均壽命，從2010年的13.87歲延長為14.19歲。

日本動物高度醫療中心（JARMeC）表示，在2017年3月底止的會計年度裡，該中心所做的病歷紀錄共有19,236筆，比九年前剛創立時暴增370%。

該中心認為，病例增加的一部分原因，是因為愈來愈多的飼主將寵物視作家庭的成員之一。

因為寵物大多被養在室內，所以較易被注意到生病，提高寵物就醫和及早發現重大疾病的機會。

繼今年1月耗資14億日圓在東京開設第三家醫院後，JARMeC計劃最快明年春季在大阪開設第四家醫院。

隨著高齡化，罹患慢性腎臟病和糖尿病的寵物數量也增加。

醫療檢測設備廠商Arkray去年推出一款能從尿液快速檢測貓狗腎臟功能的儀器，短短半年就銷售超越年度目標的500台。

除此之外，富士軟片（Fujifilm）將和日本國內最大寵物保險公司Anicom的合資公司Celltrust，於3月28日宣布，將在橫濱一家動物醫院開始從事犬類再生醫療，利用從健康的狗身上取下的幹細胞，經培養後注入到病犬上，增強病犬的免疫力。

這種做法會比從病犬身上直接摘採細胞培養快速，也讓醫院能夠確保細胞供應。

目前Celltrust這項醫療方式只限定治療乾眼症，日本每年有數千隻病犬罹患這個病症。此外，因為犬類再生醫療不像人類的需向政府提報，根據日本獸醫再生醫療學的會統計，目前日本大約有170家的獸醫診所提供有再生醫療。