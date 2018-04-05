這家咖啡館 有志工維修故障電子產品

2018-04-05 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



英國志工利用下午待在「閱讀修理咖啡館」，打算逐一修理旁邊故障的吸塵器、筆電、破牛仔褲和成堆壞掉的物品，他們希望藉此鼓勵世界改變用過即丟的消費性文化，或稱「一次性文化」。

「閱讀修理咖啡館」是新興的國際網絡，旨在對抗全球將物品和白色家電一股腦送到西非傾倒，放任垃圾流到海洋中漂流。

威廉只肯透露自己的名字，他形容自己是「機械白癡」。他的電動理髮器已經用了25年，但10年前故障後就一直擺在櫥櫃至今。

資訊科技專家海科克（Colin Haycock）到閱讀修理咖啡館當志工，這間咖啡館已經開快約四年了，每個月的第三個周日營業。民眾可以帶各式各樣的家庭物品前去修理，而且分毫不收。

威廉帶自己的理髮器前去，海科克用不到五分鐘的時間，鬆開刀片、清除機器內部汙垢，再幫刀片上油後栓緊。理髮器茲茲作響，又是一把好刀。海科克開心表示：「我希望其他東西都這麼好修。」

這一天，多位修理大師扭轉24公斤物品變成垃圾的命運，減少284公斤的二氧化碳。有些物品無法當場修好，像是裂成兩半的狩獵號角，這需要焊接，不過實際上要丟掉的東西非常少。

曾從事服裝改造業的嘉貝麗．史丹利（Gabrielle Stanley）表示，她到咖啡館當志工，希望打擊一次性文化。她說走進服飾店後，「店家衣服怎麼賣那個價錢？我甚至沒辦法用這個價錢買到布料。然後你又聽到遠東（血汗）製衣廠的故事。」

2016年英國估計有30萬噸衣服被送到垃圾場，每件衣服壽命平均為3.3年。

到2018年年底，全球預計會製造5000萬噸的電子垃圾，部份原因是消費者渴望新產品，另外也有人懷疑這是業者計畫性汰舊策略。此策略就是廠商設計產品時，讓產品在使用一段時間後壞掉，而且不是難以修復，就是維修費用過高。

咖啡廳志工瓦德（Stuart Ward）表示，如果廠商阻止他人修理壞掉的產品，這就變成政治行動。例如，根據智慧財產權，美國農業機具公司強鹿（John Deere）的產品不得交由獨立業者維修，對此瓦德積極爭取「維修權」。

瓦德說：「你買下這個設備，應該可以拿螺絲起子轉開它，把玩這台機器，這很基本呀。」