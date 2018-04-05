親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

好天氣最後一天...今高溫31度 明轉冷後天低溫13度

整頓環境汙染 菲觀光勝地長灘島封島半年

2018-04-05 04:45中央社 馬尼拉4日綜合外電報導

長灘島是菲國旅遊勝地，為改善遊客及居民劇增而引發的環境問題，菲國跨部會小組建議封...
長灘島是菲國旅遊勝地，為改善遊客及居民劇增而引發的環境問題，菲國跨部會小組建議封島恢復環境，時間可能長達一年。 中央社
分享
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人表示，杜特蒂總統今天批准長灘島（Boracay）封島計畫，自4月26日起關閉長灘島，為期6個月，以整頓當地的環境汙染。

杜特蒂曾於2月在一場公開演說中形容長灘島為「化糞池」。

2017年長灘島遊客破200萬人次，其中5成以上是外籍遊客，全年觀光收益估計達560億披索（約新台幣347億元），台灣遊客達4萬802人次，在外籍觀光客中排名第3，次於中國大陸37萬多人與南韓35萬多人次。

杜特蒂菲律賓
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

芬蘭頭一人 變性男子產下寶寶

2018-04-05 04:54

豐臣家滅亡關鍵大阪之陣 發現最古超大陣圖

2018-04-04 15:29

礦物餘韻+雷射般酸味 火山葡萄酒成餐桌上新寵兒

2018-04-04 15:18

偷翻配偶手機？沙烏地阿拉伯立法罰錢+囚1年

2018-04-04 14:52

印度以手吃飯後付帳 恐傳播病菌

2018-04-04 13:48

孩童強制量體重 荷蘭小胖子變少了

2018-04-04 13:26

誰能比他衰！海鷗洗劫房內臘腸 飯店禁奧客17年

2018-04-04 12:10

緊盯學童體重 阿姆斯特丹小胖子變少了　

2018-04-04 12:07

歐洲人史前遠親鼻子大 方便暖化冷空氣

2018-04-04 11:00

一堆山寨肉 惹怒日本人：別亂偷神戶牛、松阪豬的名字

2018-04-04 10:00

親緣崩解，日本的悲泣：崩潰社會與虐童現象

2018-04-04 09:40

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54

囚犯該有的人權？看看世界各地監獄的境遇

2018-04-04 02:00

中國西藏人造雨計畫 專家憂恐讓印度缺水

2018-04-02 15:13

「我是誰？」研究：旅居國外能讓自我意識更清晰

2018-03-28 11:50
看更多

熱門文章

孫安佐是否為「孤狼」？國安部將清查電腦、釐清真相

2018-04-04 08:34

孫鵬夫妻資產破億 打官司沒在怕

2018-04-04 19:36

美國301清單 學者：中國若減少美出口「台商唑咧等」

2018-04-04 11:32

誰能比他衰！海鷗洗劫房內臘腸 飯店禁奧客17年

2018-04-04 12:10

孫安佐落難 狄鶯早有預感？

2018-04-04 15:32

「301制裁」清單出爐 美擬對陸1300項商品加徵關稅

2018-04-04 06:08

美中貿易戰瀕臨爆發邊緣 北京重武器還沒上場

2018-04-04 15:11

301制裁清單出爐 陸駐美使館：來而不往非禮也

2018-04-04 08:40

YouTube槍擊犯嫌父親：女兒痛恨失影片收入

2018-04-04 23:26

中國報復美關稅清單出爐 美股期指暴跌

2018-04-04 18:42

美國301何以忌憚中國製造2025？ 一次看懂

2018-04-04 16:30

美中互祭關稅措施 川普推文稱：沒打貿易戰

2018-04-04 20:37

豐臣家滅亡關鍵大阪之陣 發現最古超大陣圖

2018-04-04 15:29

美中貿易戰升溫 美股早盤大跌500點

2018-04-04 21:59

川普關稅真能傷到中國？WSJ：對陸長期恐更具破壞力

2018-04-04 21:53

學者警告：若走上這步 美中糾紛恐變成全球貿易戰

2018-04-04 19:35

美關稅排除 iPhone等消費性商品 業界：閃過子彈

2018-04-04 19:08

女嫌掃射YouTube總部 生還者憶驚恐過程

2018-04-04 08:29

影／美中貿易戰風雨欲來！川普政府公布301制裁清單

2018-04-04 13:53

情殺？ YouTube總部槍擊女嫌射殺男友後自轟亡

2018-04-04 11:41

中美拿關稅大刀互砍 專家：兩國領袖自認能贏懦夫賽局

2018-04-04 23:12

美301制裁中國 45頁清單上千項出爐

2018-04-04 06:48

被學費壓垮！ 美國大學生有36%三餐不繼

2018-04-04 10:39

影／疑不滿影片被禁 女槍手闖Youtube總部開槍後自盡

2018-04-04 13:32

菲遣送78名台嫌到大陸 外交部嚴正抗議

2018-04-04 10:59

301對中祭關稅制裁 美全國商會：用錯方法?

2018-04-04 08:27

在美擁槍合法 孫安佐案關鍵在意圖

2018-04-04 10:07

貿易戰轉向旅遊報復 東航：將把中美航線調成小飛機

2018-04-04 14:59

陳香梅逝世 程建人：她一生值得「台美關係功不可沒」

2018-04-04 09:49

因應301調查 大陸組合拳有「七種武器」

2018-04-04 10:31

報復美國 中國對部分單丁醚課75%重稅

2018-04-04 13:48

「301條款」來勢洶洶 陸對美汽車出口將被扼殺

2018-04-04 11:36

美國土安全部解讀孫安佐電腦 釐清是否為「孤狼」

2018-04-04 13:07

專家：中國對美貿易反制 為何三箭齊發？

2018-04-04 20:20

一堆山寨肉 惹怒日本人：別亂偷神戶牛、松阪豬的名字

2018-04-04 10:00

【即時短評】中美貿易戰拉開陣勢 上演不同戲碼

2018-04-04 23:31

吉利汽車董座李書福成戴姆勒大股東 為何讓德國不安？

2018-04-04 20:31

YouTube槍擊朝家庭糾紛偵辦 川普為傷者祈福

2018-04-04 09:00

孫安佐電腦轉國土安全部 釐清案件真相

2018-04-04 10:07

陳香梅精彩一生 從考進中央社開始

2018-04-04 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top